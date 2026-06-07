जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' पर विवाद: मेकअप आर्टिस्ट और डिंपल हयाती कहते हैं- फिल्म मेकर्स को जिम्मेदार ठहराएं

फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के किरदार के चित्रण पर आरोप। मेकअप आर्टिस्ट और एक्ट्रेस डिंपल हयाती ने कहा कि फिल्म में महिला किरदारों के गलत प्रदर्शन के लिए अभिनेत्री को नहीं, बल्कि फिल्म मेकर्स को जिम्मेदार ठहराना चाहिए।

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की फिल्म ' पेड्डी ' के चित्रण के तरीके से जुड़े विवाद बढ़ता जा रहा है। दर्शकों का आरोप है कि फिल्म में कहानी से ज्यादा उनके शारीरिक बनावट पर फोकस किया गया है। जाह्नवी की मेकअप आर्टिस्ट सवलिन कौर मनचंदा ने कहा कि अभिनेत्री ने पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ दृश्यों के लिए अपनी पेशेवर सीमाएं तय कर दी थीं, लेकिन फिल्म के अंतिम संस्करण में उन्हें नजरअंदाज किया गया। डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना को बॉक्स ऑफिस के चक्कर में इन सीमाओं का उल्लंघन किया गया। तेलुगु एक्ट्रेस डिंपल हयाती ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कह कि फिल्म में महिलाओं के खराब चित्रण के लिए किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को नहीं, बल्कि फिल्म मेकर्स और सिस्टम को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। डिंपल ने कहा कि महिला किरदार अक्सर कमजोर लिखे जाते हैं और इनके लिए लेखक और निर्माता जिम्मेदार हैं। हीरो-केंद्रित फिल्मों में पुरुषों को पूरी आज़ादी मिलती है, जबकि महिलाओं को एक खास इमेज में बंधा दिया जाता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब ' पेड्डी ' रिलीज हुई और दर्शकों ने जाह्नवी के किरदार 'अचियम्मा' के चित्रण पर नाराजगी जताई। डायरेक्टर ने जनता से माफी मांगी और आपत्तिजनक दृश्यों में बदलाव का वादा किया। जाह्नवी के फैन क्लब्स ने भी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जहाँ उन्होंने कैमरा एंगल पर चिंता जताई थी। विवाद में मेकअप आर्टिस्ट और एक्ट्रेस दोनों ने बचाव किया, लेकिन मुख्य तARIKe से फिल्म निर्माण प्रक्रिया और पेशेवर सीमाओं का सम्मान पर ब Hammer.

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' के चित्रण के तरीके से जुड़े विवाद बढ़ता जा रहा है। दर्शकों का आरोप है कि फिल्म में कहानी से ज्यादा उनके शारीरिक बनावट पर फोकस किया गया है। जाह्नवी की मेकअप आर्टिस्ट सवलिन कौर मनचंदा ने कहा कि अभिनेत्री ने पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ दृश्यों के लिए अपनी पेशेवर सीमाएं तय कर दी थीं, लेकिन फिल्म के अंतिम संस्करण में उन्हें नजरअंदाज किया गया। डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना को बॉक्स ऑफिस के चक्कर में इन सीमाओं का उल्लंघन किया गया। तेलुगु एक्ट्रेस डिंपल हयाती ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कह कि फिल्म में महिलाओं के खराब चित्रण के लिए किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को नहीं, बल्कि फिल्म मेकर्स और सिस्टम को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। डिंपल ने कहा कि महिला किरदार अक्सर कमजोर लिखे जाते हैं और इनके लिए लेखक और निर्माता जिम्मेदार हैं। हीरो-केंद्रित फिल्मों में पुरुषों को पूरी आज़ादी मिलती है, जबकि महिलाओं को एक खास इमेज में बंधा दिया जाता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 'पेड्डी' रिलीज हुई और दर्शकों ने जाह्नवी के किरदार 'अचियम्मा' के चित्रण पर नाराजगी जताई। डायरेक्टर ने जनता से माफी मांगी और आपत्तिजनक दृश्यों में बदलाव का वादा किया। जाह्नवी के फैन क्लब्स ने भी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जहाँ उन्होंने कैमरा एंगल पर चिंता जताई थी। विवाद में मेकअप आर्टिस्ट और एक्ट्रेस दोनों ने बचाव किया, लेकिन मुख्य तARIKe से फिल्म निर्माण प्रक्रिया और पेशेवर सीमाओं का सम्मान पर ब Hammer





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