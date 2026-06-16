जिला में अपराधियों और नशा माफिया के खिलाफ बुलडोजर से कब्जा हटाया, करोड़ों की संपत्ति फ्रीज

जलेश्वर में पुलिस ने बुलडोजरों की मदद से अवैध कब्जे ध्वस्त किए, नशा तस्करों की 1.31 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की और कई हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।

जिले भर में पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों व नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में बड़े बुलडोजरों की मदद से सरकारी भूमि पर किए गए कई अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए और नशा माफिया की करोड़ों की संदिग्ध संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया। पनवाड़ थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर कुंजबिहारी मीणा, उसके भाई महावीर और बालचंद गुर्जर के कुल लगभग बीस बीघा सरकारी जमीन पर किए गए अधिलेखित अतिक्रमण को हटाकर जमीन को फिर से सार्वजनिक उपयोग के लिए मुक्त किया गया। इन अपराधियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट तथा कई अन्य गंभीर आपराधिक मामलों का दायरा दर्ज है। उसी दौरान झालरापाटन क्षेत्र में सागर कुरैशी नामक हार्डकोर अपराधी के बेशकीमती नगरपालिका जमीन पर बने अनधिकृत इमारतों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे सात स्थानों पर कब्जा मुक्त हुआ। कुरैशी पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और अवैध वसूली जैसे कई आरोप दर्ज हैं और वह 2016 से गैंग के प्रमुख के रूप में सक्रिय है। नशा तस्करों के खिलाफ भी तेज कदम उठाए गए। ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.

0 के तहत्व में प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल तंवर और रामा लाल तंवर सहित कई आरोपियों की अवैध कमाई से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत फ्रीज कर दिया गया। इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ इक्कीस लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि यह कदम नशा माफिया को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्रवाई से अपराधियों और नशा माफिया में हड़कंप मच गया है और सार्वजनिक सुरक्षा में विश्वास पुनः स्थापित होने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि सागर कुरैशी ने स्थानीय व्यापारियों, आम नागरिकों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को धमकाते हुए कई हिंसात्मक अपराध किए हैं। उनके खिलाफ कुल ग्यारह आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें दो हत्या के प्रकरण शामिल हैं। अदालत द्वारा जारी आदेश के बाद, तहसीलदार नरेंद्र कुमार मीणा, नगरपालिका प्रशासन, पुलिस उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा और थानाधिकारी हंसराज मीणा के साथ बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते ने मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, न केवल सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त किया गया, बल्कि नशा तस्करों की आर्थिक शक्ति को भी नुकसान पहुंचा, जिससे जिले में शांति व व्यवस्था के प्रति जनता का भरोसा बढ़ेगा





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