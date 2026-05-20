जिले के 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, गर्मी से मायूस छात्रों

आगरा में भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के 12वीं तक के सभी स्कूल 21 मई से अगले एक सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं

आगरा में भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के 12वीं तक के सभी स्कूल 21 मई से अगले एक सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर डीआईओएस चंद्रशेखर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सरकारी स्कूल ों में 20 मई से ग्रीष्मकालीन अवकमौसम विभाग द्वारा दी गई हीटवेव, अत्यधिक तापमान, प्रतिकूल मौसम की चेतावनी को देखते हुए डीएम मनीष बंसल ने सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों को अगले एक सप्ताह तक बंद रखने का आदेश दिया है। डीआईओएस चंद्रशेखर के अनुसार, आईसीएससी, सीबीएससी, मदरसा बोर्ड व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूल 21 मई से एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। आदेश का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि जिले के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित है। इस कारण विद्यालय 20 मई से बंद हैं। आगरा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है.

आगरा में भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के 12वीं तक के सभी स्कूल 21 मई से अगले एक सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर डीआईओएस चंद्रशेखर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सरकारी स्कूलों में 20 मई से ग्रीष्मकालीन अवकमौसम विभाग द्वारा दी गई हीटवेव, अत्यधिक तापमान, प्रतिकूल मौसम की चेतावनी को देखते हुए डीएम मनीष बंसल ने सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों को अगले एक सप्ताह तक बंद रखने का आदेश दिया है। डीआईओएस चंद्रशेखर के अनुसार, आईसीएससी, सीबीएससी, मदरसा बोर्ड व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूल 21 मई से एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। आदेश का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि जिले के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित है। इस कारण विद्यालय 20 मई से बंद हैं। आगरा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आगरा गर्मी स्कूल गर्मी से छात्र बंद

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ghaziabad Fire: शालीमार गार्डन की सोसाइटी में भड़की आग, 1 घंटे तक जूझते रहे चार फायर टेंडर, बचाईं 12 जिंदगियांगाजियाबाद की शालीमार गार्डन स्थित एक सोसाइटी में आग लगने से फ्लैट में 12 लोग फंस गए थे। इसकी वजह से अफरातफरी मच गई थी।

Read more »

LU में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर महीने भर होंगे कार्यक्रम: सुबह 6 बजे से शुरू होंगे सत्र, 12 सेमिनार, 4 वर्कशॉप भी होंगीLucknow University International Yoga Day month-long programs start May 21, 2026. 12 seminars, 4 workshops planned.

Read more »

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत आ रहे हैं पुतिन, BRICS समिट में होंगे शामिल - amidst the west asia crisis putin is visiting india to attend brics summitरूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

Read more »

Vladimir Putin: 12-13 सितंबर को भारत आएंगे पुतिन, ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल; क्रेमलिन ने की पुष्टिVladimir Putin: 12-13 सितंबर को भारत आएंगे पुतिन, ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल; क्रेमलिन ने की पुष्टि

Read more »

हिमाचल पुलिस की STF ने बंजार के दुर्गम क्षेत्र में नष्ट किए पोस्त के 4.32 लाख पौधे, खेतों में उगा रखी थी नशे की फसल - himachal police stf destroys 432 lakh poppy plants in kulluहिमाचल प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने कुल्लू के बंजार उपमंडल में 12 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध पोस्त की खेती को नष्ट किया, जिसमें 4.

Read more »

गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर | Fire Breaks Out At Ghaziabad Chemical Factory 12 Vehicles Bring It Under Controlfire in chemical factory: गाजियाबाद स्थित केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते-देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। नोएडा, मोदीनगर, वैशाली से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया।

Read more »