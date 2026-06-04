जिस परीक्षा में फेल हुआ था, उसी का चेयरमैन बन गया - IIT मद्रास निदेशक की प्रेरणादायक यात्रा

IIT मद्रास के निदेशक वी कामकोटी ने अपनी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिस परीक्षा में वह कभी असफल हुए थे, बाद में उस परीक्षा के चेयरमैन बनकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीख और आगे बढ़ने का अवसर है।

IIT मद्रास के निदेशक वी कामकोटी ने अपनी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिस परीक्षा में वह कभी असफल हुए थे, बाद में उस परीक्षा के चेयरमैन बनकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीख और आगे बढ़ने का अवसर है। वहीं डॉ.

एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि 'FAIL=First Attempt In Learning' (असफलता=सीखने का पहला प्रयास)। उन्होंने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि 1985 में जब वह अपनी तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें केमिस्ट्री (Chemistry) सब्जेक्ट में 100 में सिर्फ एक अंक (Single-Digit) मिला था। वह दिन उनके लिए बहुत ही निराशाजनक था, लेकिन यह उनकी यात्रा का अंत नहीं बना। कई साल बाद वह उसी जेईई परीक्षा के चेयरमैन बने। इससे यह साबित हुआ कि एक असफल परीक्षा जीवन की सफलता को परिभाषित नहीं करती





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