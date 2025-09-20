जीएसटी कटौती: रेलवे ने दी यात्रियों को राहत, रेल नीर की कीमतें घटीं

जीएसटी कटौती 22 सितंबर से लागू होने वाली है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए 'रेल नीर' की बोतलों की कीमतें घटा दी हैं। 1 लीटर और 1/2 लीटर वाली बोतलों की नई कीमतें जानिये और सरकार द्वारा लिए गए अन्य फैसलों पर भी नज़र डालिये।

जीएसटी कटौती 22 सितंबर से प्रभावी होने जा रही है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जीएसटी कटौती के कारण दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, जिसकी घोषणा कई कंपनियों ने पहले ही कर दी है। शैंपू और साबुन से लेकर कार और बाइक तक बनाने वाली कंपनियों ने उत्पादों की कीमतें कम करने की घोषणा की है, जो 22 सितंबर से लागू होंगी। इस बीच, भारतीय रेलवे ने भी अपने यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। रेलवे विभाग ने ट्रेन और स्टेशनों पर मिलने वाले ' रेल नीर ' ब्रांड के बोतलबंद पानी की बोतलों की कीमतें

घटा दी हैं। रेलवे ने 1 लीटर और 1/2 लीटर पानी की बोतलों की कीमतें कम की हैं। रेलवे मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। रेलवे ने कहा कि जीएसटी कटौती का लाभ यात्रियों तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।\अब, सवाल यह है कि रेल नीर की बोतल कितने रुपये में मिलेगी? भारतीय रेलवे ने कहा है कि जीएसटी में कमी का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 1 लीटर के लिए 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और आधा लीटर के लिए 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये करने का फैसला किया गया है। रेलवे ने यह फैसला क्यों लिया? भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का लाभ प्रदान करने के लिए लिया गया है। इस कटौती से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे मंत्रालय ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की है, जहां कई लोगों ने शिकायत की थी कि अभी भी वेंडर उनसे 15 रुपये की बोतल के लिए 20 रुपये वसूलते हैं।\जीएसटी में कमी का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम खुदरा मूल्य 1 लीटर के लिए 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और आधा लीटर के लिए 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। @IRCTCofficial #NextGenGST pic.twitter.com/GcMV8NQRrm— Ministry of Railways (@RailMinIndia) सितंबर 20, 2025। 3 सितंबर को लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला : बता दें कि 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसमें 4 जीएसटी स्लैब को हटाकर 2 जीएसटी स्लैब बनाने का निर्णय लिया गया था। 22 सितंबर से 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया जाएगा और केवल 5% और 18% प्रभावी रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस जीएसटी कटौती का लाभ सीधे तौर पर आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी प्रकार की बाधा या अगर कोई इसका लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी





