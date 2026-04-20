जीएसटी रिफंड घोटाले का मास्टरमाइंड कपिल चुग गिरफ्तार, 1825 करोड़ के महाघोटाले का भंडाफोड़

जीएसटी रिफंड के नाम पर 1825 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड कपिल चुग को डीजीजीआई ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। जानिए कैसे डमी कंपनियों और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए इस महाघोटाले को अंजाम दिया गया।

नई दिल्ली में जीएसटी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई में 1825 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड घोटाले के मास्टरमाइंड कपिल चुग को गिरफ्तार कर लिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ( DGGI ) अहमदाबाद की टीम ने उसे 19 अप्रैल 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय धर दबोचा जब वह लंबे समय के अंतराल के बाद दुबई से स्वदेश लौट रहा था। यह गिरफ्तारी देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक के खुलासे की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है। जांच एजेंसियों के अनुसार कपिल चुग और उसके

प्रमुख सहयोगी विपिन शर्मा ने एक अत्यंत जटिल और सुनियोजित नेटवर्क के माध्यम से सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगाया। इस महाघोटाले की कार्यप्रणाली बेहद चौंकाने वाली थी। आरोपियों ने डमी कंपनियों का एक विशाल जाल बिछाया था जिनके लिए गरीब और अनजान लोगों के केवाईसी दस्तावेजों का अवैध रूप से इस्तेमाल किया गया। इन कंपनियों का धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं था और न ही वहां कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित हो रही थी। सिंडिकेट ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) हासिल करने के लिए तंबाकू उत्पादों की खरीद के जाली बिल बनाए और उन्हें लेयरिंग के जरिए बिचौलिया कंपनियों के बीच घुमाया। इसके बाद, स्थानीय बाजार से खरीदे गए रद्दी माल को महंगे जर्दा और किमाम के रूप में दिखाकर कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन (KASEZ) के जरिए निर्यात किया गया। जीरो-रेटेड सप्लाई के नाम पर सरकार से करोड़ों का रिफंड क्लेम करना ही इस पूरे गिरोह का मुख्य उद्देश्य था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई-वे बिल में एक ही गाड़ी के नंबरों का बार-बार इस्तेमाल किया गया और कागजों पर निर्यात के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए। कपिल चुग का आपराधिक इतिहास केवल जीएसटी तक सीमित नहीं है। उसने इसी प्रकार की धांधली का इस्तेमाल करके यस बैंक से 11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। वहीं सेबी ने भी विपिन शर्मा की कंपनी एलीटकोन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है क्योंकि वे फर्जी टर्नओवर के माध्यम से शेयर बाजार में कंपनी का मूल्यांकन कृत्रिम रूप से बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। चुग ने जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए 22 समन को लगातार नजरअंदाज किया और कानून से बचने के लिए दुबई भाग गया था। हालांकि, डीजीजीआई की सतर्कता और उसकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी के कारण उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों और धन की निकासी के स्रोतों का पता लगाने के लिए गहन छानबीन कर रही हैं ताकि इस रैकेट के अंतिम छोर तक पहुंचा जा सके। यह घटना व्यापार जगत और वित्तीय प्रणाली के लिए एक चेतावनी है कि तकनीक के बढ़ते युग में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता लंबे समय तक छिप नहीं सकती है





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