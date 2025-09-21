जीएसटी कटौती के बाद रेल नीर हुआ सस्ता, अब 14 रुपये में मिलेगी एक लीटर की बोतल

जीएसटी में कटौती के बाद रेलवे ने रेल नीर की कीमतों में कमी की है, जिससे यात्रियों को अब एक लीटर की बोतल 14 रुपये में मिलेगी। यह कदम यात्रियों को राहत देने और आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

जीएसटी में कटौती के बाद रेल नीर की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे अब यात्रियों को एक लीटर की बोतल 14 रुपये में मिलेगी। यह बदलाव जीएसटी दरों में कटौती के परिणामस्वरूप हुआ है, जो रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर कारों तक को सस्ता बना रहा है। अब इसका सीधा असर रेल यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। रेलवे मंत्रालय ने जीएसटी कटौती का लाभ यात्रियों तक पहुंचाने का फैसला किया है। पहले एक लीटर रेल नीर की बोतल 15 रुपये में मिलती थी, लेकिन अब यह 14 रुपये में उपलब्ध होगी। इसी तरह, 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 10

रुपये से घटकर 9 रुपये हो गई है। नई कीमतें 22 सितंबर, सोमवार से लागू की जाएंगी।\रेलवे मंत्रालय ने इस बदलाव की घोषणा करते हुए बताया कि रेल नीर की 1 लीटर की बोतल की अधिकतम कीमत 14 रुपये होगी, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल 9 रुपये में मिलेगी। इसके अतिरिक्त, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बेचे जाने वाले अन्य ब्रांडों के पैकेज्ड पानी की बोतलों की कीमतों में भी कमी आएगी। यात्रियों को 1 लीटर पानी के लिए 14 रुपये और 500 मिलीलीटर के लिए 9 रुपये का भुगतान करना होगा। सरकार द्वारा किए जा रहे इन बदलावों का सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा। किसानों के लिए कृषि उपकरण और सिंचाई सामग्री पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स और लक्जरी वस्तुओं पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। रेल मंत्रालय का यह कदम यात्रियों और आम जनता के लिए राहत प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की लागत कम रहे, जिससे यात्रियों को एक किफायती अनुभव मिल सके।\यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की जीएसटी नीति के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। जीएसटी कटौती का उद्देश्य न केवल वस्तुओं की कीमतों को कम करना है, बल्कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और आम जनता को राहत पहुंचाना भी है। रेलवे मंत्रालय द्वारा यह पहल यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि सरकार आम आदमी की ज़रूरतों को ध्यान में रखती है। यह कदम विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जो अक्सर यात्रा करते हैं और उन्हें पानी की बोतलों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सुनिश्चित करेगा कि वे अब पहले की तुलना में कम कीमत पर रेल नीर खरीद सकें। इससे यात्रियों को एक बेहतर और अधिक किफायती यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: सवाल: जीएसटी कटौती से रेल नीर का दाम घटकर कितना हो गया? जवाब: 22 सितंबर से ट्रेन में रेलवे की तरफ से एक लीटर वाले रेल नीर का दाम 15 रुपये की बजाय 14 रुपये और 50 एमएल वाले बोतल 10 रुपये की बजाय 9 रुपये में मिलेगी





जीएसटी रेल नीर कीमतें कटौती रेलवे यात्री पानी की बोतल अर्थव्यवस्था मध्यम वर्ग भारत सरकार

