जीन थेरेपी से टाइप-1 डायबिटीज का इलाज संभव: नयी उम्मीद

वैज्ञानिकों ने एक जीन थेरेपी विकसित की है जो टाइप-1 डायबिटीज के मरीजों के लिए एक आशाजनक उपचार हो सकती है। यह थेरेपी मांसपेशियों को इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं में बदलने का काम करती है, जिससे मरीजों को बार-बार इंजेक्शन लेने से राहत मिल सकती है।

जीन थेरेपी से ला इलाज डायबिटीज के इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 'इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट्स फॉर डायबिटीज' में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों ने एक अनोखी जीन थेरेपी विकसित की है, जो एक सिंगल इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों को लंबे समय तक इंसुलिन बनाने वाले अंग में बदल सकती है। इस एक इंजेक्शन से मरीजों को कई वर्षों या दशकों तक इंसुलिन प्राप्त हो सकता है, जिससे उन्हें रोज-रोज इंसुलिन इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेषज्ञों ने

बताया कि यह दुनिया का अपनी तरह का पहला अध्ययन है, जिसमें उन वयस्कों को शामिल किया जाएगा जिनका ब्लड शुगर नियंत्रण में नहीं रहता है और जो पहले से ही ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। इस अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि यह थेरेपी कितना इंसुलिन उत्पन्न करती है और ग्लूकोज के स्तर को कितनी प्रभावी ढंग से स्थिर रखती है।\टाइप-1 डायबिटीज, जिसके बारे में इस थेरेपी को समझने से पहले जानना आवश्यक है, एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्न्याशय (पैंक्रियाज) की बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है। ये बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं, जो खून में मौजूद ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। जब ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इस बीमारी का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका हो सकती है। कुछ वायरल संक्रमण भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। जिन लोगों के परिवार में टाइप-1 डायबिटीज का इतिहास है, उनमें इसका खतरा थोड़ा अधिक होता है। टाइप-1 डायबिटीज के लक्षण टाइप-2 डायबिटीज के समान ही हो सकते हैं, जैसे कि बार-बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, वजन कम होना और धुंधला दिखना। यह बीमारी बच्चों और किशोरों में अधिक देखी जाती है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकती है।\KRIYA-839 थेरेपी, जिससे उम्मीद जगी है, एक नई दृष्टिकोण प्रदान करती है। इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) में डायबिटीज के लिए नेशनल स्पेशलिटी एडवाइजर डॉ. पार्थ कर का कहना है कि यह विधि बहुत रोमांचक है और लाइलाज बीमारी को 'पूरी तरह ठीक करने' की क्षमता रखती है। यह थेरेपी इंजेक्शन या डिवाइस के माध्यम से इंसुलिन की कमी को पूरा करने के बजाय, मरीज की अपनी मांसपेशियों को लंबे समय तक इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री में बदलने का लक्ष्य रखती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जीन एडिटिंग नहीं है और यह व्यक्ति के डीएनए में कोई बदलाव नहीं करती है। इसके बजाय, यह मांसपेशियों की कोशिकाओं में जेनेटिक सिग्नल भेजती है, जिससे वे नियंत्रित तरीके से इंसुलिन बना पाती हैं। जानवरों पर किए गए शुरुआती परीक्षणों के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। इस इलाज ने लगातार इम्यून सप्रेशन दवाओं की आवश्यकता के बिना, चार साल तक काम किया। अब, इसका परीक्षण पहली बार इंसानों पर किया जाएगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरेमी पेटस का कहना है कि यह डायबिटीज रोगियों के लिए एक नया दौर ला सकता है। यूसीएच-यूएमसी लुब्लियाना के प्रोफेसर तादेज बैटेलिनो का कहना है कि यह देखना होगा कि इंसानों में इसके क्या परिणाम आते हैं। अगर यह थेरेपी लंबे समय तक ब्लड शुगर को नियंत्रण में रख पाती है, तो इसे बड़ी सफलता माना जाएगा।\अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें





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