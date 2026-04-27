जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी: मई में मिलेगी 10 हजार की पहली किस्त, 20 हजार की दूसरी किस्त भी जल्द

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को मई में 10 हजार रुपये और महीने के अंत तक 20 हजार रुपये की दूसरी किस्त मिलेगी। 1.81 करोड़ दीदियों को पहली किस्त मिल चुकी है, और 11 लाख दीदियों को दूसरी किस्त के लिए चुना गया है।

पटना, बिहार। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता अब और स्पष्ट हो गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त बनाना है, ताकि वे अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। मुख्यमंत्री ने इस योजना को महिलाओं के लिए एक वरदान बताया है, जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और समाज में अपनी पहचान बनाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत, चयनित जीविका दीदियों को अब अगले महीने, मई में पहली किस्त की राशि 10,000 रुपये प्राप्त होगी। यह राशि उन दीदियों के खातों में सीधे भेजी जाएगी, जिन्हें योजना के तहत लाभ के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि दूसरी किस्त की राशि, जो 20,000 रुपये है, अगले महीने के अंत तक दीदियों के खातों में जमा कर दी जाएगी। यह कदम सरकार की ओर से महिलाओं को रोजगार शुरू करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब तक, इस योजना के तहत पांच चरणों में 1.

81 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। यह राशि दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सहायक होगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि दूसरी किस्त के लिए आवेदन करने वाली 19 लाख जीविका दीदियों में से 11 लाख दीदियों के आवेदन सरकार की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इन 11 लाख दीदियों को 20,000 रुपये की दूसरी किस्त प्रदान की जाएगी। जीविका की ओर से जुटाए गए विवरण के अनुसार, यह जानकारी एकत्र की जा रही है कि 10,000 रुपये प्राप्त करने वाली महिलाओं ने किस प्रकार का रोजगार शुरू किया है। जीविका द्वारा विकसित एक विशेष एप में महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रोजगार की जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जा रही है। इसी जानकारी के आधार पर 20,000 रुपये की राशि का वितरण किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले, सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार उन दीदियों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जो आगे रोजगार शुरू करने की इच्छुक हैं। यह प्रशिक्षण प्रखंड और पंचायत स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ मिल सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दीदियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, बुटीक, लहठी-चूड़ी का व्यवसाय, धूप-अगरबत्ती बनाना, बकरी पालन, और चाय-नास्ता की दुकान खोलना। सरकार के आकलन के अनुसार, पहली किस्त की राशि से सबसे अधिक महिलाएं ब्यूटी पार्लर-बुटीक, लहठी-चूड़ी, धूप-अगरबत्ती, बकरी पालन और चाय-नास्ता जैसे व्यवसायों में अपना रोजगार शुरू कर रही हैं। सरकार ने यह भी पाया है कि पहली किस्त से वंचित रहने वाली जीविका दीदियों में शहरी क्षेत्र की महिलाओं की संख्या अधिक है। यह योजना पांच किस्तों में कुल दो लाख रुपये का भुगतान करने का प्रावधान करती है। पहली किस्त में 10,000 रुपये, दूसरी में 20,000 रुपये, तीसरी में 40,000 रुपये, चौथी में 80,000 रुपये और पांचवीं किस्त में 60,000 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, जीविका दीदियों को भी तीन चरणों में 35,000 रुपये का अंशदान करना होगा। पहले चरण में 5,000 रुपये, दूसरे में 10,000 रुपये और तीसरे चरण में 20,000 रुपये का अंशदान करना होगा। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से बिहार में महिला सशक्तिकरण की एक नई क्रांति आएगी





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