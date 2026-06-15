जी‑7 सम्मेलन: अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद का वैश्विक मोड़

फ्रांस में पेरिस में 15 जून से शुरू हुए जी‑7 सम्मेलन में अमेरिका-ईरान शांति समझौते के संदर्भ में रूस‑यूक्रेन संघर्ष, एआई के खतरे और अमेरिकी टैरिफ जैसे तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ ट्रम्प की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।

फ्रांस के पेरिस में 15 जून से शुरू हुए ग्रुप ऑफ सेवेन (जी‑7) का मुख्यालय, इंटरनॅशनल फोरम और नीतिगत चर्चाओं का एक अनूठा मंच है। इस वर्ष की बैठक को खास बनाने वाली बात सिर्फ भू-राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि उस समय का संदर्भ है जब अमेरिका और ईरान के बीच एक निर्णायक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस परिप्रेक्ष्य में, जी‑7 के नेताओं की बैठक को वैश्विक ध्यान की एक अनिवार्य घटना के रूप में देखा जा रहा है। जी‑7 के सदस्य राष्ट्र - अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा - इस सम्मेलन के दौरान तीन प्रमुख मुद्दों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, रूस-यूक्रेन संघर्ष की क्रूरता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संकट को छेड़ने वाली अस्थिर परिस्थितियों पर रणनीतिक निर्णय लेने का प्रस्ताव है। जी‑7 की नीति निर्माताओं का विश्वास है कि इस वेधशाला से प्राप्त एकजुट कार्रवाई से यूरोप की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा। दूसरे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की उभरती चुनौतियों और उनके विनियमन पर भी पूर्ण रूप से चर्चा होगी, ताकि डिजिटल परिवर्तन के दौरान गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। तीसरे, अमेरिकी व्यापार नीति और टैरिफ पर विचार-विमर्श भी इस संकुल का एक केंद्रीय भाग बन रहा है, विशेषकर दक्षिण अमेरिका और एशिया के साथ टैरिफ कायम करने के संभावित जोखिमों को देखते हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का इस सम्मेलन में पहले से ही कई बार उल्लेख हुआ है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार, ट्रम्प की रुचि अमेरिकी व्यापारिक हितों और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की दिशा में केंद्रित है। इन्हीं संवादों के दौरान, अमेरिकी डिप्लोमैट्स की तरफ से पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा भंडारण की योजना भी प्रस्तावित की जाएगी। इस जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि जी‑7 की बैठक केवल आर्थिक या सैन्य स्तर पर चर्चा नहीं है, बल्कि यह समग्र वैश्विक कार्यवाही के दिशा-निर्देश तय करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। इस प्रकार, इस वर्ष का जी‑7 सम्मेलन भू-राजनीति, प्रौद्योगिकी नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तीनों स्तम्भों पर एक नया अध्ययन प्रस्तुत करता है.

फ्रांस के पेरिस में 15 जून से शुरू हुए ग्रुप ऑफ सेवेन (जी‑7) का मुख्यालय, इंटरनॅशनल फोरम और नीतिगत चर्चाओं का एक अनूठा मंच है। इस वर्ष की बैठक को खास बनाने वाली बात सिर्फ भू-राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि उस समय का संदर्भ है जब अमेरिका और ईरान के बीच एक निर्णायक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस परिप्रेक्ष्य में, जी‑7 के नेताओं की बैठक को वैश्विक ध्यान की एक अनिवार्य घटना के रूप में देखा जा रहा है। जी‑7 के सदस्य राष्ट्र - अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा - इस सम्मेलन के दौरान तीन प्रमुख मुद्दों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, रूस-यूक्रेन संघर्ष की क्रूरता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संकट को छेड़ने वाली अस्थिर परिस्थितियों पर रणनीतिक निर्णय लेने का प्रस्ताव है। जी‑7 की नीति निर्माताओं का विश्वास है कि इस वेधशाला से प्राप्त एकजुट कार्रवाई से यूरोप की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा। दूसरे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की उभरती चुनौतियों और उनके विनियमन पर भी पूर्ण रूप से चर्चा होगी, ताकि डिजिटल परिवर्तन के दौरान गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। तीसरे, अमेरिकी व्यापार नीति और टैरिफ पर विचार-विमर्श भी इस संकुल का एक केंद्रीय भाग बन रहा है, विशेषकर दक्षिण अमेरिका और एशिया के साथ टैरिफ कायम करने के संभावित जोखिमों को देखते हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का इस सम्मेलन में पहले से ही कई बार उल्लेख हुआ है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार, ट्रम्प की रुचि अमेरिकी व्यापारिक हितों और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की दिशा में केंद्रित है। इन्हीं संवादों के दौरान, अमेरिकी डिप्लोमैट्स की तरफ से पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा भंडारण की योजना भी प्रस्तावित की जाएगी। इस जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि जी‑7 की बैठक केवल आर्थिक या सैन्य स्तर पर चर्चा नहीं है, बल्कि यह समग्र वैश्विक कार्यवाही के दिशा-निर्देश तय करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। इस प्रकार, इस वर्ष का जी‑7 सम्मेलन भू-राजनीति, प्रौद्योगिकी नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तीनों स्तम्भों पर एक नया अध्ययन प्रस्तुत करता है





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