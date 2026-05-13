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जुड़ा पहले सेट हो गया विक्रमशिला सेतु से, अजुवाणी घाट पर दबाव बढ़ाने लगा - पाबत्त्या

विकास News

जुड़ा पहले सेट हो गया विक्रमशिला सेतु से, अजुवाणी घाट पर दबाव बढ़ाने लगा - पाबत्त्या
खगड़ियाविक्रमशिला सेतुअजुवाणीลาด
📆13-05-2026 21:31:00
📰Dainik Jagran
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खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के अजुवाणी घाट पर विक्रमशिला सेतु सेAMENT हुआ जब उसके क्षतिग्रस्त होने से टेंपरेरी स्टील पाइल ब्रिज बंद हो गया। इससे वहां सुरक्षित नाव परिचालन की मांग को लेकर छह मजिस्ट्रेट और नाव संचालन की जिम्मेदारी नोडल पदाधिकारी को सौंपी गई है। परिचालन स्थल के पास के मार्ग परहए वाहनों के फंसने के कारण यात्रा में दिक्कत हो रही है।

खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में स्थित अजुवाणी घाट पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि विक्रमशिला सेतु से जुड़ा तर्क संवाद सूत्र सेट हो गया है। इसके बाद से ahí घाट पर सुरक्षित नाव परिचालन को लेकर जिला प्रशासन ने छह मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है। नाव के लिए टेंपरेरी स्टील पाइल ब्रिज बंद होने से कई वाहन फंसे हुए हैं और यात्रा में भारी परेशानी हो रही है। लोगों का बढ़ता आक्रोश, प्रशासन ने दिया जवाब। अगरवाणी घाट के लोगों ने प्रशासन से बीच में सेटेज और लंबी दूरी का सामना करने लगें, यात्रियों के अनुकूल सेवाओं के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है.

खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में स्थित अजुवाणी घाट पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि विक्रमशिला सेतु से जुड़ा तर्क संवाद सूत्र सेट हो गया है। इसके बाद से ahí घाट पर सुरक्षित नाव परिचालन को लेकर जिला प्रशासन ने छह मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है। नाव के लिए टेंपरेरी स्टील पाइल ब्रिज बंद होने से कई वाहन फंसे हुए हैं और यात्रा में भारी परेशानी हो रही है। लोगों का बढ़ता आक्रोश, प्रशासन ने दिया जवाब। अगरवाणी घाट के लोगों ने प्रशासन से बीच में सेटेज और लंबी दूरी का सामना करने लगें, यात्रियों के अनुकूल सेवाओं के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है

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