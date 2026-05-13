जुनैद खान के पेरेंट्स के तलाक के बाद खुलकर बोले अपने रिश्तों के बारे में और बच्चों को लेकर किये गए फैसलों पर दिए विचार

बॉलीवुड एक्ट्रेस जुनैद खान ने अपने पेरेंट्स के तलाक के बाद खुलकर अपनी कहानी को खोला है. उन्होंने अपनी पेरेंट्स दोनों को बहुत ही अच्छी इंसान बताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता मीडिया को बताने से पहले कितना समय बीता होगा. लेकिन, उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि अगर दोनों खुश माता-पिता अलग-अलग रहें तो बेहतर है, बजाय इसके कि दोनों दुखी होकर साथ रहें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस जुनैद खान ने अपने पेरेंट्स आमिर खान और रीना दत्ता के तलाक को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि तलाक के बावजूद उन्होंने पेरेंटिंग को बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल किया.

एक्टर ने आमिर की एक्स वाइफ किरण राव और गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ अपने अच्छे बॉन्ड के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि वो दोनों 'बहुत अच्छी' इंसान हैं. लेकिन, जब जुनैद को पता चला कि उनके पेरेंट्स भी किसी दूसरे कपल की तरह असहमत हो सकते हैं, तब उन्हें 19 साल की उम्र की एक घटना याद आई.

उन्होंने कहा कि जब उनके पिता ने उनकी उम्र पूछी, तो उनकी मां ने जवाब दिया कि अब वे काफी बड़े हो गए हैं और समझ सकते हैं कि उनके पेरेंट्स हर बात पर हमेशा एकमत नहीं होंगे





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