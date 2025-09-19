जुबीन गर्ग की मृत्यु: असम के मुख्यमंत्री ने बताई चौंकाने वाली जानकारी, बिना लाइफ जैकेट के तैरते समय हुई मौत

असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई दुखद मृत्यु पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जुबीन गर्ग की मृत्यु बिना लाइफ जैकेट के तैरते समय हुई। मुख्यमंत्री ने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी है।

असम िया गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से हर कोई स्तब्ध और दुखी है। लोग उनकी मृत्यु के कारणों को जानने के लिए उत्सुक हैं। इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो चौंकाने वाली है। मुख्यमंत्री बिस्वा ने बताया कि सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने उन्हें सूचित किया है कि गायक की मृत्यु बिना लाइफ जैकेट के तैरते समय हुई। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।\मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा गायक जुबीन गर्ग के निवास पर उनके परिवार से

मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने पीटीआई से बातचीत में बताया कि गायक बिना लाइफ जैकेट के तैरने गए थे। जबकि लाइफ गार्ड्स ने उन्हें लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि जुबीन गर्ग सहित 18 लोग नौका यात्रा पर गए थे और तैर रहे थे। कुछ समय बाद गायक को समुद्र में तैरते हुए पाया गया और लाइफ गार्ड्स ने तुरंत उन्हें सीपीआर दिया। इसके बाद उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री बिस्वा ने कहा, 'उच्चायुक्त ने मुझे जुबीन के साथ आए लोगों की एक सूची भेजी है। इसमें 11 लोग शामिल हैं, जिनमें सिंगापुर में रहने वाले असमिया समुदाय के अभिमन्यु तालुकदार भी हैं, जिन्होंने नौका बुक की थी। इसके अतिरिक्त, इसमें गायक की टीम के चार सदस्य और दो क्रू सदस्य भी शामिल हैं।' इस घटना से असम के लोग सदमे में हैं और अपने प्रिय गायक को खोने का गम मना रहे हैं।\असम के मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि उच्चायुक्त ने यह भी जानकारी दी है कि शव का पोस्टमार्टम शनिवार को किया जाएगा और 'हमें उम्मीद है कि जुबीन शनिवार शाम तक अपने देश लौट आएंगे।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गायक के साथ आए सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। इसलिए, हम केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करेंगे ताकि संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की प्रक्रिया पर विचार किया जा सके। क्योंकि राज्य के लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके लोकप्रिय गायक के साथ क्या हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गायक के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए सरुसजाई स्टेडियम में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गायक के पार्थिव शरीर के आने के बाद अन्य सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिवंगत गायक के परिवार ने कहा है कि जुबीन गर्ग राज्य के लोगों के हैं, इसलिए वे ही तय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। असम सरकार और राज्य के लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना ने पूरे असम को झकझोर कर रख दिया है और हर कोई अपने चहेते गायक को श्रद्धांजलि दे रहा है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

जुबीन गर्ग मृत्यु असम हिमंत बिस्वा सरमा सिंगापुर लाइफ जैकेट पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार नौका यात्रा असमिया गायक

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें