जुबिन गर्ग की मृत्यु: असम के मुख्यमंत्री ने दी जानकारी, आज शाम तक आएगा पार्थिव शरीर

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में हुई मृत्यु के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्ग की मृत्यु बिना लाइफ जैकेट पहने समुद्र में तैराकी करने के दौरान हुई। पोस्टमार्टम आज किया जाएगा और पार्थिव शरीर शाम तक असम लाया जा सकता है। सरकार अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए परिवार और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को बताया कि सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने उन्हें सूचित किया है कि लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु बिना लाइफ जैकेट पहने समुद्र में तैराकी करने के दौरान हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गर्ग का पोस्टमार्टम शनिवार को किया जाएगा और उम्मीद है कि उनका पार्थिव शरीर शाम तक असम लाया जा सकेगा। सरमा ने कहा कि गर्ग बिना लाइफ जैकेट पहने तैराकी के लिए गए थे और लाइफ गार्ड ने उन्हें लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा था, लेकिन

उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गर्ग सहित 18 लोग नौका यात्रा और तैराकी के लिए गए थे, और बाद में गायक को समुद्र में तैरता हुआ पाया गया। उन्होंने बताया कि उच्चायुक्त ने उन लोगों की सूची भेजी है जो गर्ग के साथ थे। इस सूची में सिंगापुर में रहने वाले असमिया समुदाय के 11 लोग शामिल हैं, जिनमें अभिमन्यु तलुकदार भी हैं, जिन्होंने नौका बुक की थी। इसके अलावा, इसमें गायक की टीम के चार सदस्य और चालक दल के दो सदस्य भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्ग को समुद्र में तैरता पाया गया, जिसके बाद लाइफगार्ड ने तुरंत सीपीआर दिया और उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर के अधिकारी उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जो गायक के साथ थे ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके।\आज घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर: मुख्यमंत्री सरमा ने आगे कहा कि उच्चायुक्त ने यह भी बताया है कि पोस्टमार्टम आज ही होगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि गर्ग के पार्थिव शरीर को आज शाम तक उनकी मातृभूमि लाया जा सकेगा। चूंकि, गर्ग के साथ गए सभी सदस्य भारतीय नागरिक हैं, इसलिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी संपर्क करेंगे, ताकि हमारे अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकें और राज्य के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके सांस्कृतिक प्रतीक के अंतिम क्षणों में वास्तव में क्या हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि गायक का पार्थिव शरीर सरुसजई स्टेडियम में रखा जाएगा, ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें और उनके शव को लाए जाने के बाद सभी अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी।\अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा, ये लोग तय करेंगे: मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परिवार ने भी यह इच्छा जताई है कि चूंकि जुबिन गर्ग पूरे राज्य के लिए खास थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा, यह लोग तय करेंगे। इस बीच, सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त अंबुले ने बताया कि जुबिन गर्ग की मृत्यु के कारण सिंगापुर में शनिवार को होने वाले ‘नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल’ से संबंधित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि सनटेक कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर में शनिवार को होने वाला आगामी ‘बी2बी ट्रेड एवं टूरिज्म कन्वेंशन’ भी अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। सरकार इस दुखद घटना पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाया जाए और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो





