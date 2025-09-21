Head Topics

जुबीन गर्ग: असम की आवाज को अंतिम विदाई, गुवाहाटी में प्रशंसकों का उमड़ा सैलाब
सिंगर जुबीन गर्ग के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी लाया गया, जहां उनके प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अंतिम संस्कार की रूपरेखा तय करने के लिए सरकार विचार-विमर्श कर रही है।

जुबीन गर्ग के निधन के बाद, उनके प्रशंसकों का उत्साह और दुख सड़कों पर उमड़ पड़ा। गुवाहाटी में, जब उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था, तो गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी भीड़ जमा हो गई। उत्साहित प्रशंसक बेकाबू हो गए और बैरिकेड्स तोड़ते हुए इमारत की ओर बढ़ने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने से पहले ही दो से अधिक बैरिकेड्स टूट गए थे। इससे पता चलता है कि जुबीन गर्ग के प्रति लोगों

का प्यार और सम्मान कितना गहरा था। उनके असम में, उन्हें 'असम की आवाज' के रूप में जाना जाता था। उनके गीतों ने न केवल असम बल्कि पूरे देश के संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई थी।\सिंगापुर में हादसे के शिकार हुए जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया, जहाँ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद, पार्थिव शरीर को गुवाहाटी ले जाया गया, जहाँ उनके परिवार और प्रशंसकों को अंतिम दर्शन का अवसर मिला। उनके 85 वर्षीय बीमार पिता भी इस मौके पर मौजूद थे। गुवाहाटी में, उनके पार्थिव शरीर को अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहाँ हजारों की भीड़ उमड़ी। राज्य सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए विशेष प्रबंध किए थे। यह स्पष्ट था कि जुबीन गर्ग असम के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते थे, और उनकी मृत्यु से राज्य में गहरा शोक व्याप्त है। उनके निधन से संगीत जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है। जुबीन गर्ग ने अपने संगीत के माध्यम से लोगों को एकजुट किया था, और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।\जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार की योजना अभी भी तय नहीं हुई है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह निर्णय गायक के परिवार और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। रविवार शाम को असम मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी जिसमें दफन स्थल और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पर चर्चा की जानी थी। इस निर्णय में जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार की रूपरेखा तय की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके अंतिम संस्कार को उचित सम्मान दिया जाए, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जुबीन गर्ग एक बहुमुखी कलाकार थे जिन्होंने गायन, गीत लेखन और अभिनय सहित कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए और असमिया संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी मृत्यु से न केवल असम बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। उनकी यादें हमेशा उनके संगीत और उनके काम के माध्यम से जीवित रहेंगी

