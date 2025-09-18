जूडो प्रतियोगिता में हुई शिक्षक की लाठी-मारपीट: बच्चों को 5 घंटे तक कैद, सामने आया विद्यालय का क्रूर रंग

राजस्थान के किशनगढ़ में आयोजित जूडो प्रतियोगिता में बच्चों के साथ भयावह घटना. स्कूल के शिक्षक ने बच्चों को 5 घंटे तक कैद रखा और उन्हें लाठी-मारपीट की. पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान के किशनगढ़ जिले में आयोजित तीन दिवसीय 69वीं जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया है. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए बच्चों के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किया गया. महिला कोच मोनिका शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रतियोगिता समापन के बाद बच्चों को स्कूल से बाहर जाने नहीं दिया गया. इसके बजाय गेट पर ताला लगा दिया गया और उन्हें लगभग 5 घंटे तक कैद रखा गया. इस दौरान मारपीट और अन्य कुप्रथा के आरोप भी लगे हैं, जिससे बच्चों के अभिभावक चिंतित हो उठे.

मुख्य आरोपी के रूप में स्कूल के शारीरिक शिक्षक किशनलाल का नाम सामने आया है, जिन पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. कोच मोनिका शर्मा के अनुसार, किशनलाल ने बच्चों को डराने-धमकाने के साथ-साथ उनसे पैर पकड़कर माफी मंगवाई. यह विवाद पिछले दो दिनों से लखदातार एकेडमी और किशनलाल के बीच चल रहा था, जो प्रतियोगिता के दौरान भड़क गया. किशनगढ़ की एकेडमी से आए छात्रों को निशाना बनाया गया, जिससे पूरा घटनाक्रम बेहद निंदनीय हो गया. अभिभावकों ने बच्चों के देर रात तक घर न पहुंचने पर भारी चिंता जताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.देर रात कोच मोनिका शर्मा बच्चों के साथ गांधीनगर थाने पहुंचीं और किशनलाल के खिलाफ औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में मारपीट, कैद करने और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप शामिल हैं. थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है, जिसमें बच्चों के बयान और अभिभावकों की शिकायतों को दर्ज किया जा रहा है. यह घटना खेल प्रतियोगिताओं में अनुशासन के नाम पर होने वाले दुरुपयोग को उजागर करती है, जिससे स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है. शिक्षा विभाग और खेल प्राधिकरण से भी इसकी जांच की मांग उठ रही है, ताकि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों





