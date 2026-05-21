जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के बाद सीएम योगी सवारी करते हुए मिले आनंद, उतारी भीड़ में संभलना, गोरखपुर की पहचान में योगे की भूमिका

मुख्यमंत्री योगी ने जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन के बाद रामगढ़ताल में लेक क्वीन क्रूज की सवारी की, क्रूज पर सवार होने के दौरान निखरे ताल की लहरों के स्पंदन की आनंदानुभूति की और गोरखपुर की नई विकसित पहचान को ताल के किनारे उमड़ती भीड़ से महसूस किया। उन्होंने ताल की लहरों पर विहार करते हुए इसका भी जायजा लिया। उनके पर्यटन विकास के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है और इस ताल में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का संचालन भी हो रहा है।

जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के बाद गदगद हुए सीएम योगी , सवारी से मिले आनंद, उतारी भीड़ में संभलना, गोरखपुर की पहचान में योगे की भूमिका, रामगडतल का कायाकल्प और विकास, रोजगार सृजन , तर्ज पर क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल में लेक क्वीन क्रूज की सवारी की। इससे पहले ही उन्होंने ताल की साफ-सफाई का जायजा लिया था। करीब 25 मिनट तक क्रूज पर सवार होकर मुख्यमंत्री निखरे ताल की लहरों के स्पंदन की आनंदानुभूति करने के साथ गोरखपुर की नई विकसित पहचान को ताल के किनारे उमड़ती भीड़ से महसूस करते रहे। मंगलवार को ही जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के बाद उन्होंने नैसर्गिक रामगढ़ताल में लेक क्वीन क्रूज की सवारी की। इससे पहले ही रामगढ़ताल के कायाकल्प का श्रेय उन्हें जाता है। उनके विजन से निखरा-संवरा रामगढ़ताल न केवल नए गोरखपुर की नई पहचान बन चुका है बल्कि इसकी गिनती अब इस अंचल के खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में भी होती है। पर्यटन विकास के साथ यहां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है। इस ताल में बड़े महानगरों की तरह क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है। साथ ही ताल में वाटर स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं ने इसे नेशनल फेम दिला दिया है.

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