जून के पहले हफ्ते में लॉन्च होने वाले प्रमुख 5G स्मार्टफ़ोन की पूरी सूची

Huawei, Lava, Xiaomi और Motorola के नए 5G फ़ोन जून की शुरुआत में लॉन्च होंगे। फ़्लैगशिप से लेकर बजट‑सेगमेंट तक के डिवाइसों की कीमत, स्पेसिफ़िकेशन और लॉन्च डेट का विस्तृत विवरण।

जून के पहले हफ्ते में स्मार्टफ़ोन बाजार में कई दमदार 5G डिवाइस कदम रखेंगे, और उन डिवाइसेज़ की पूरी लिस्ट यहां प्रस्तुत है। इस हफ्ते में Huawei, Lava, Xiaomi और Motorola जैसी प्रमुख ब्रांड्स ने अपने नए फ़्लैगशिप और बजट‑सेगमेंट के फ़ोन की लॉन्च डेट पहले ही घोषित कर ली है। इस वजह से अगर आप नए फ़ोन की तलाश में हैं तो इस लिस्ट को ध्यान से देखना फायदेमंद रहेगा। लॉन्च की तारीखें और डिवाइस की मुख्य विशेषताएँ नीचे विस्तार से बताई गई हैं। Huawei ने अपने Nova 16 श्रृंखला को 1 जून को चीन में पेश करने की योजना बनाई है। इस श्रृंखला में Nova 16, Nova 16 Pro, Nova 16z और सबसे उन्नत Nova 16 Ultra शामिल होने की संभावना है। Nova 16 Ultra में 6.

84 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले, 7000 mAh की बड़ी बैटरी और Kirin 9000 सीरीज प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा। कैमरा सेक्शन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो लेंस भी उपलब्ध होगा, जिससे फ़ोटोग्राफी में नया स्तर हासिल किया जा सकेगा। इस मॉडल की कीमत और उपलब्धता के बारे में अभी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, परन्तु यह Huawei की प्रीमियम लाइन‑अप में एक महत्वपूर्ण जोड़ बन सकता है। इंडियन ब्रांड Lava ने 3 जून को अपने बजट‑क्लास 5G फ़ोन Lava Bold N2 5G लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसे कंपनी "No Nonsense Phone" के रूप में पेश कर रही है। इस मॉडल में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 6000 mAh की बैटरी और 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा शामिल होगा। कीमत 13,000 रुपये से नीचे रहने की उम्मीद है, जिससे यह 5G तकनीक का पहला सस्ता विकल्प बन सकता है। यह फ़ोन उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जो हाई‑परफ़ॉर्मेंस के बजाय बैटरी लाइफ़ और किफ़ायत को प्राथमिकता देते हैं। Xiaomi ने 4 जून को अपना नया फ़्लैगशिप मॉडल Xiaomi 17T लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह फोन 6.59 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर, 6500 mAh की बैटरी और 67W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। कैमरा सेटअप में Leica‑ब्रांडेड 50MP प्राइमरी सेंसर, 50MP पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो लेंस और 12MP अल्ट्रा‑वाइड लेंस शामिल होंगे। शुरुआती कीमत लगभग 65,000 रुपये बताई गई है, जिससे यह प्रीमियम सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी विकल्प बनता है। Motorola ने भी 4 जून को Edge 70 Pro+ नामक प्रीमियम स्मार्टफ़ोन लॉन्च करने का एलान किया है। इस डिवाइस में 6.8 इंच का 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 8500 Extreme चिपसेट, 6500 mAh की बैटरी, 90W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मौजूद होगा। कैमरा मॉड्यूल में तीन 50MP सेंसर और साथ ही IP68, IP69 और MIL‑STD‑810H सर्टिफ़िकेशन होने से यह फ़ोन कठोर परिस्थितियों में भी भरोसेमंद रहेगा। कीमत 50,000 रुपये से 55,000 रुपये के बीच रहने की संभावना है। इन लॉन्चों से यह स्पष्ट है कि फ़ोनों के निर्माता हाई‑परफ़ॉर्मेंस प्रोसेसर, बड़े डिस्प्ले, टॉर्च‑फास्ट चार्जिंग और मजबूत निर्माण को लेकर प्रतिस्पर्धा में हैं, जबकि कीमतों के पहलू से भी अलग‑अलग वर्गों को लक्षित किया जा रहा है। यदि आप इस महीने के पहले हफ़्ते में नया फ़ोन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ऊपर दी गई जानकारी को ध्यान में रखकर अपने विकल्प को अंतिम रूप दे सकते हैं





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