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जून 1‑7, 2026 के साप्ताहिक राशिफल में ग्रहों का प्रभाव और प्रमुख राशि संकेत

राशिफल News

जून 1‑7, 2026 के साप्ताहिक राशिफल में ग्रहों का प्रभाव और प्रमुख राशि संकेत
जून 2026 राशिफलग्रह गोचरवृषभ
📆31-05-2026 04:32:00
📰NBT Hindi News
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जून के पहले हफ़्ते में चंद्रमा के धनु, मकर और कुंभ में गोचर, गुरु का कर्क में प्रवेश, तथा मिथुन में बुध‑शुक्र की युति के कारण भावनात्मक परिपक्वता, करियर की दिशा और सामाजिक संबंधों में नई संभावनाएँ उत्पन्न होंगी। वृषभ, तुला और मकर के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा।

जून 2026 का पहला सप्ताह भारतीय राशियों के लिए भावनात्मक परिपक्वता, व्यावहारिक सोच और नई संभावनाओं से परिपूर्ण रहेगा। इस अवधि में ग्रहों की चाल विशेष रूप से उल्लेखनीय है: 1 जून की शाम चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आत्मविश्वास के साथ नए सफ़र और यात्रा के योग बनेंगे। 4 जून को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो करियर और पेशेवर जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ाएगा तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने की प्रेरणा देगा। 6 जून को चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होगा, जिससे सामाजिक संबंधों और संवाद में ताजगी आएगी। इसके अतिरिक्त 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर सहेजने और भविष्य की योजनाओं को सुदृढ़ करने में मदद करेगा, जबकि मिथुन राशि में बुध और शुक्र की युति बातचीत को मधुर और प्रभावशाली बनाएगी। कुल मिलाकर यह हफ़्ता दूरदर्शी योजनाओं, मानसिक स्थिरता और आत्मनिरीक्षण के लिए अत्यंत अनुकूल है। वृषभ , तुला और मकर के जातकों को इस सप्ताह विशेष लाभ मिलेगा। वृषभ राशि में सूर्य की स्थिर शक्ति धैर्य और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देती है, जबकि चंद्रमा के मकर और कुंभ में गोचर से करियर में नई दिशा और सामाजिक सहभागिता को मजबूती मिलती है। तुला में शनि के प्रभाव से रचनात्मक कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ती है, और मकर में मंगल की गति से साहस और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे पेशेवर चुनौतियों का सामना आसान होता है। इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखकर और व्यावहारिक निर्णय लेकर बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अन्य राशियों के लिए भी ग्रहों की स्थिति लाभकारी है। मेष में मंगल की ऊर्जा उत्साह को बढ़ाएगी, जबकि कर्क में गुरु की उपस्थिति आध्यात्मिक शांति और ज्ञान का विस्तार करेगी। मिथुन में बुध-शुक्र की युति व्यक्तिगत संवाद को आकर्षक बनाकर मित्रों और परिवार के साथ संबंधों को सुदृढ़ करेगी। कर्क में चंद्रमा की छोटी इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति दैनिक रूटीन को व्यवस्थित करने में सहायक होगी, जबकि सिंह में चंद्रमा की प्रेरणा से कला, शिक्षा और मीडिया के क्षेत्र में नई प्रतिभा उभरेगी। इस प्रकार, सभी राशियों को इस सप्ताह ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए.

जून 2026 का पहला सप्ताह भारतीय राशियों के लिए भावनात्मक परिपक्वता, व्यावहारिक सोच और नई संभावनाओं से परिपूर्ण रहेगा। इस अवधि में ग्रहों की चाल विशेष रूप से उल्लेखनीय है: 1 जून की शाम चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आत्मविश्वास के साथ नए सफ़र और यात्रा के योग बनेंगे। 4 जून को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो करियर और पेशेवर जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ाएगा तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने की प्रेरणा देगा। 6 जून को चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होगा, जिससे सामाजिक संबंधों और संवाद में ताजगी आएगी। इसके अतिरिक्त 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर सहेजने और भविष्य की योजनाओं को सुदृढ़ करने में मदद करेगा, जबकि मिथुन राशि में बुध और शुक्र की युति बातचीत को मधुर और प्रभावशाली बनाएगी। कुल मिलाकर यह हफ़्ता दूरदर्शी योजनाओं, मानसिक स्थिरता और आत्मनिरीक्षण के लिए अत्यंत अनुकूल है। वृषभ, तुला और मकर के जातकों को इस सप्ताह विशेष लाभ मिलेगा। वृषभ राशि में सूर्य की स्थिर शक्ति धैर्य और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देती है, जबकि चंद्रमा के मकर और कुंभ में गोचर से करियर में नई दिशा और सामाजिक सहभागिता को मजबूती मिलती है। तुला में शनि के प्रभाव से रचनात्मक कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ती है, और मकर में मंगल की गति से साहस और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे पेशेवर चुनौतियों का सामना आसान होता है। इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखकर और व्यावहारिक निर्णय लेकर बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अन्य राशियों के लिए भी ग्रहों की स्थिति लाभकारी है। मेष में मंगल की ऊर्जा उत्साह को बढ़ाएगी, जबकि कर्क में गुरु की उपस्थिति आध्यात्मिक शांति और ज्ञान का विस्तार करेगी। मिथुन में बुध-शुक्र की युति व्यक्तिगत संवाद को आकर्षक बनाकर मित्रों और परिवार के साथ संबंधों को सुदृढ़ करेगी। कर्क में चंद्रमा की छोटी इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति दैनिक रूटीन को व्यवस्थित करने में सहायक होगी, जबकि सिंह में चंद्रमा की प्रेरणा से कला, शिक्षा और मीडिया के क्षेत्र में नई प्रतिभा उभरेगी। इस प्रकार, सभी राशियों को इस सप्ताह ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए

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जून 2026 राशिफल ग्रह गोचर वृषभ तुला मकर

 

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