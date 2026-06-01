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जून 2026 में होने वाले प्रमुख आयोजनों, त्योहारों, खेल प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं की जानकारी

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जून 2026 में होने वाले प्रमुख आयोजनों, त्योहारों, खेल प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं की जानकारी
राज्यसभा चुनावअंतरराष्ट्रीय योग दिवसफुटबॉल वर्ल्ड कप
📆01-06-2026 04:11:00
📰Dainik Jagran
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जून 2026 में देश और विदेश में कई महत्वपूर्ण आयोजन, त्योहार, खेल प्रतियोगिताएं और परीक्षाएं होने वाली हैं। इनमें राज्यसभा चुनाव, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, फुटबॉल वर्ल्ड कप और वीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप शामिल हैं।

जून 2026 में देश और विदेश में होने वाले प्रमुख आयोजनों, त्योहारों, खेल प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। इसमें राज्यसभा चुनाव , अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा और वीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप भी होना है। इतना ही नहीं इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 समिट के लिए फ्रांस जाएंगे। साथ ही पेपर लीक के बाद कैंसिल की गई NEET UG की परीक्षा भी इसी महीने होनी है। जून में राज्यसभा चुनाव होना है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा और वीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप भी होना है। इतना ही नहीं इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 समिट के लिए फ्रांस जाएंगे। साथ ही पेपर लीक के बाद कैंसिल की गई NEET UG की परीक्षा भी इसी महीने होनी है।9 जून- मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होंगे।21 जून- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ।3 जून- यूएनएससी के पांच नए अस्थाई सदस्यों को चुनने के लिए वोटिंग होगी।14 जून- स्विटजरलैंड में जनसंख्या कानून पर जनमत संग्रह।17 जून- पीएम मोदी यूरोपीय देश स्लोवाकिया जाएंगे।14 जून- श्राद्ध अमावस।25 जून- निर्जला एकादशी।30 जून- आषाढ़ मास शुरू।11 जून से 19 जुलाई- फुटबॉल वर्ल्ड कप ।21 जून से 4 जुलाई- विम्बलडन चैंपियनशिप।28 जून- पेरिस डायमंड लीग।5 जून- हेक्सागॉन न्यूट्रिशियन का आईपीओ ओपन होगा।एग्जाम (जॉब एंड एजुकेशन)8 से 9 जून- यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल।2 जून- सोनाक्षी सिन्हा।16 जून- मिथुन चक्रवर्ती।एंटरटेनमेंट (थिएटर और ओटीटी रिलीज.

जून 2026 में देश और विदेश में होने वाले प्रमुख आयोजनों, त्योहारों, खेल प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। इसमें राज्यसभा चुनाव, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा और वीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप भी होना है। इतना ही नहीं इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 समिट के लिए फ्रांस जाएंगे। साथ ही पेपर लीक के बाद कैंसिल की गई NEET UG की परीक्षा भी इसी महीने होनी है। जून में राज्यसभा चुनाव होना है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा और वीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप भी होना है। इतना ही नहीं इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 समिट के लिए फ्रांस जाएंगे। साथ ही पेपर लीक के बाद कैंसिल की गई NEET UG की परीक्षा भी इसी महीने होनी है।9 जून- मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होंगे।21 जून- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस।3 जून- यूएनएससी के पांच नए अस्थाई सदस्यों को चुनने के लिए वोटिंग होगी।14 जून- स्विटजरलैंड में जनसंख्या कानून पर जनमत संग्रह।17 जून- पीएम मोदी यूरोपीय देश स्लोवाकिया जाएंगे।14 जून- श्राद्ध अमावस।25 जून- निर्जला एकादशी।30 जून- आषाढ़ मास शुरू।11 जून से 19 जुलाई- फुटबॉल वर्ल्ड कप।21 जून से 4 जुलाई- विम्बलडन चैंपियनशिप।28 जून- पेरिस डायमंड लीग।5 जून- हेक्सागॉन न्यूट्रिशियन का आईपीओ ओपन होगा।एग्जाम (जॉब एंड एजुकेशन)8 से 9 जून- यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल।2 जून- सोनाक्षी सिन्हा।16 जून- मिथुन चक्रवर्ती।एंटरटेनमेंट (थिएटर और ओटीटी रिलीज

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राज्यसभा चुनाव अंतरराष्ट्रीय योग दिवस फुटबॉल वर्ल्ड कप वीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

 

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