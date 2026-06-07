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जून 2026 में सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र गोचर: तुला से मीन राशि के लिए शुभ समय

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जून 2026 में सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र गोचर: तुला से मीन राशि के लिए शुभ समय
सूर्य गोचरमृगशिरा नक्षत्रराशिफल जून 2026
📆07-06-2026 07:48:00
📰Dainik Jagran
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जून 2026 में सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर तुला से मीन राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। जानें कैसे इस गोचर का प्रभाव विभिन्न राशियों पर पड़ेगा और किन कार्यों में सफलता मिलेगी।

जून 2026 का महीना सूर्यदेव के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर के कारण विशेष महत्व रखता है। यह गोचर 8 जून से प्रारंभ होकर पूरे महीने चलेगा, जिसमें दो प्रमुख चरण होंगे। पहला चरण 8 से 15 जून तक है, जब सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे, और दूसरा चरण 15 जून से, जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में होने के कारण यह समय नई खोजों, सीखने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम है। सभी राशियों के लिए यह गोचर शुभ फल ला सकता है, विशेषकर तुला से मीन राशि के जातकों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, घर की सुख-सुविधाओं को लेकर चर्चा हो सकती है। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों पर इस गोचर का प्रभाव। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अष्टम भाव से नवम भाव की ओर होगा। पहले चरण में आपको जीवन के गूढ़ रहस्य समझने का अवसर मिलेगा और मानसिक शांति बढ़ेगी। 15 जून के बाद नवम भाव में सूर्यदेव का प्रवेश भाग्यवर्धक सिद्ध होगा, जिससे यात्रा, धार्मिक कार्यों और उच्च शिक्षा में लाभ होगा। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाएंगे। पहले चरण में साझेदारी और रिश्तों पर ध्यान रखना होगा। 15 जून के बाद अष्टम भाव में आने पर वित्तीय नियोजन और अनुसंधान में वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों को सूर्य छठे भाव से सप्तम भाव में गोचर करेगा। पहले चरण में कार्यभार अनुशासित रहकर करना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। 15 जून के बाद सप्तम भाव में सूर्य सहयोगियों के साथ काम करने के नए अवसर दिलाएगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी। मकर राशि के लिए सूर्य पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश करेगा। पहले चरण में शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। 15 जून के बाद छठे भाव में सूर्य कार्यस्थल पर मेहनत और अनुशासन की मांग करेगा, लेकिन विजय भी मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव से पंचम भाव की ओर बढ़ेगा। पहले चरण में घर और परिवार पर ध्यान रहेगा, संपत्ति से जुड़े कार्य होंगे। 15 जून के बाद पंचम भाव में सूर्य रचनात्मकता, शिक्षा और संतान से सुख देगा। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। पहले चरण में संचार कौशल बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे। 15 जून के बाद चतुर्थ भाव में आने पर घर की सुख-सुविधाओं और वाहन आदि में वृद्धि होगी। अन्य राशियों पर भी इस गोचर का अनुकूल प्रभाव रहेगा, विशेषकर मेष, सिंह और धनु राशि के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। सामान्यत: यह महीना नई शुरुआत और सकारात्मक बदलावों के लिए शुभ है.

जून 2026 का महीना सूर्यदेव के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर के कारण विशेष महत्व रखता है। यह गोचर 8 जून से प्रारंभ होकर पूरे महीने चलेगा, जिसमें दो प्रमुख चरण होंगे। पहला चरण 8 से 15 जून तक है, जब सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे, और दूसरा चरण 15 जून से, जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में होने के कारण यह समय नई खोजों, सीखने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम है। सभी राशियों के लिए यह गोचर शुभ फल ला सकता है, विशेषकर तुला से मीन राशि के जातकों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, घर की सुख-सुविधाओं को लेकर चर्चा हो सकती है। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों पर इस गोचर का प्रभाव। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अष्टम भाव से नवम भाव की ओर होगा। पहले चरण में आपको जीवन के गूढ़ रहस्य समझने का अवसर मिलेगा और मानसिक शांति बढ़ेगी। 15 जून के बाद नवम भाव में सूर्यदेव का प्रवेश भाग्यवर्धक सिद्ध होगा, जिससे यात्रा, धार्मिक कार्यों और उच्च शिक्षा में लाभ होगा। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाएंगे। पहले चरण में साझेदारी और रिश्तों पर ध्यान रखना होगा। 15 जून के बाद अष्टम भाव में आने पर वित्तीय नियोजन और अनुसंधान में वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों को सूर्य छठे भाव से सप्तम भाव में गोचर करेगा। पहले चरण में कार्यभार अनुशासित रहकर करना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। 15 जून के बाद सप्तम भाव में सूर्य सहयोगियों के साथ काम करने के नए अवसर दिलाएगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी। मकर राशि के लिए सूर्य पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश करेगा। पहले चरण में शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। 15 जून के बाद छठे भाव में सूर्य कार्यस्थल पर मेहनत और अनुशासन की मांग करेगा, लेकिन विजय भी मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव से पंचम भाव की ओर बढ़ेगा। पहले चरण में घर और परिवार पर ध्यान रहेगा, संपत्ति से जुड़े कार्य होंगे। 15 जून के बाद पंचम भाव में सूर्य रचनात्मकता, शिक्षा और संतान से सुख देगा। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। पहले चरण में संचार कौशल बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे। 15 जून के बाद चतुर्थ भाव में आने पर घर की सुख-सुविधाओं और वाहन आदि में वृद्धि होगी। अन्य राशियों पर भी इस गोचर का अनुकूल प्रभाव रहेगा, विशेषकर मेष, सिंह और धनु राशि के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। सामान्यत: यह महीना नई शुरुआत और सकारात्मक बदलावों के लिए शुभ है

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सूर्य गोचर मृगशिरा नक्षत्र राशिफल जून 2026 ज्योतिष शुभ समय

 

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