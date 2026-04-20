जेईई मेन परिणाम 2026: गया के शुभम कुमार ने किया कमाल, 100 परसेंटाइल के साथ देशभर में लहराया परचम

एनटीए ने जेईई मेन 2026 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। गया के शुभम कुमार सहित देश भर के 26 छात्रों ने 100 परसेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं। कुल 15 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जेईई मेन पेपर 1 (बीई-बीटेक) का अंतिम परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। इस साल की परीक्षा में गया के रहने वाले मेधावी छात्र शुभम कुमार ने 100 परसेंटाइल का जादुई आंकड़ा हासिल कर राज्य और अपने परिवार का मान बढ़ाया है। शुभम उन चुनिंदा 26 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हैं, जिन्होंने देशभर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि न केवल छात्र की मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह बिहार में शैक्षणिक गुणवत्ता के बढ़ते स्तर को भी दर्शाती है।

राज्यवार टॉपरों की सूची में शुभम छठे स्थान पर काबिज हुए हैं। एनटीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह परिणाम दोनों सत्रों (सेशन 1 और सेशन 2) के प्रदर्शन को आधार बनाकर तैयार किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने दोनों सत्रों की परीक्षाओं में भाग लिया था, उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर को अंतिम मेरिट सूची के लिए चुना गया है, जिससे छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का उचित अवसर प्राप्त हुआ। इस परीक्षा के विस्तृत आंकड़ों पर गौर करें तो कुल 26 छात्रों ने 100 परसेंटाइल का पूर्ण स्कोर हासिल किया है। इन टॉपर्स की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करने पर सामने आया कि इनमें से 24 छात्र सामान्य वर्ग से संबंधित हैं। अंकों की वितरण प्रक्रिया के अनुसार, पहले सत्र में 12 छात्रों ने पूर्ण अंक प्राप्त किए थे, जबकि दूसरे सत्र में 14 छात्रों ने यह मुकाम हासिल किया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट रहा है, जहां से पांच-पांच छात्रों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। राजस्थान से चार, दिल्ली से तीन, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा से दो-दो मेधावियों ने शीर्ष स्थान पर जगह बनाई है। बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, चंडीगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों से एक-एक छात्र ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह परिणाम भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा के प्रति बढ़ती प्रतिस्पर्धा और छात्रों की तैयारी के प्रति गंभीरता को स्पष्ट करता है। एनटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जेईई मेन पेपर 1 के लिए रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण दर्ज किया गया था। कुल 16 लाख 4 हजार 854 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 15 लाख 38 हजार 468 विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का शामिल होना यह सिद्ध करता है कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के प्रति युवाओं का आकर्षण अभी भी बरकरार है। परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही छात्र अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम जारी होते ही छात्रों ने अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। सफल अभ्यर्थियों के लिए यह परिणाम आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। एनटीए ने परिणामों के साथ ही स्पष्ट किया है कि भविष्य की काउंसलिंग प्रक्रियाओं के लिए वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें, ताकि छात्रों को कॉलेज आवंटन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े





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