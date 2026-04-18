जेईई मेन सेशन-2 का रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद, ऐसे करें डाउनलोड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित JEE Main Session-2 परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की गई ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) सेशन-2 परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जेईई मेन सेशन-2 परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी किए जाने की प्रबल संभावना है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.

in पर जाकर अपने परिणाम की जांच कर सकते हैं। एनटीए की ओर से जारी की गई एक आधिकारिक अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जेईई मेन सेशन-2 (बीई/बीटेक) परीक्षा का परिणाम 20 अप्रैल, 2026 तक किसी भी समय जारी किया जा सकता है। जेईई मेन रिजल्ट 2026: परिणाम डाउनलोड करने के चरण जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, और इसी बीच सेशन-2 के परिणाम की घोषणा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हम परिणाम डाउनलोड करने के विस्तृत चरण बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके कोई भी उम्मीदवार आसानी से अपना स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले, उम्मीदवारों को जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर, 'View Scorecard' नामक सेक्शन को ढूंढें और उस पर क्लिक करें। इसके बाद, जेईई मेन 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, दर्ज करें। सफल लॉगिन के उपरांत, आपका परिणाम आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। भविष्य के संदर्भ के लिए, इस परिणाम का एक प्रिंटआउट लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा का आयोजन और सहभागिता नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा का आयोजन पूरे देश में कुल 566 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में इस वर्ष लगभग 11.23 लाख छात्रों ने भाग लिया, जो जेईई की महत्ता को दर्शाता है। परीक्षा की तिथियों की बात करें तो, जेईई मेन परीक्षा का आयोजन 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल, 2026 को विभिन्न पालियों में संपन्न हुई थी। यह परीक्षा भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम भी शीघ्र ही जारी होने की उम्मीद है, और छात्र उन्हें डिजीलॉकर के माध्यम से भी चेक कर सकेंगे





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