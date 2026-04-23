जेएसी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026: प्रियांशु कुमारी बनीं टॉपर, लड़कियों का दबदबा

झारखंड अकादमिक परिषद (जेएसी) की 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी ने 99.60 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप किया है। शिवांगी कुमारी, प्रेम कुमार साहू और सनी कुमार वर्मा भी संयुक्त रूप से टॉपर बने। इस वर्ष लड़कियों ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

झारखंड अकादमिक परिषद (जेएसी) की कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम 2026 घोषित हो गया है, और इस वर्ष हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रियांशु कुमारी ने कुल 500 अंकों में से 498 अंक प्राप्त किए, जो कि 99.

60 प्रतिशत है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और प्रियांशु कुमारी के लिए गर्व का क्षण है। इस वर्ष की परीक्षा में, प्रियांशु कुमारी अकेली टॉपर नहीं हैं; शिवांगी कुमारी, प्रेम कुमार साहू और सनी कुमार वर्मा ने भी प्रियांशु कुमारी के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। इन चारों छात्रों ने भी 500 में से 498 अंक अर्जित किए हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। यह देखना खुशी की बात है कि कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस वर्ष के जेएसी 10वीं के परिणाम में एक विशेष बात यह रही कि लड़कियों ने शीर्ष स्थानों पर अपना दबदबा बनाए रखा। हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की कई छात्राओं ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है, जो लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। लड़कियों की इस सफलता से अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे भी अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करेंगे। परीक्षा परिणाम यह भी दर्शाता है कि झारखंड राज्य में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है और छात्र बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन और समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। जेएसी 10वीं का परिणाम देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, छात्रों को JAC 10वीं रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, उन्हें अपनी लॉगिन जानकारी, जैसे कि रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करना होगा। जानकारी सबमिट करने के बाद, छात्रों को अपना परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। भविष्य के संदर्भ के लिए, छात्रों को अपने परिणाम को डाउनलोड करके प्रिंट अवश्य निकाल लेना चाहिए। मार्कशीट पर छात्र का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, जन्म तिथि और स्कूल का नाम जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होगी। इसके अतिरिक्त, मार्कशीट में विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड या डिवीजन और अंतिम परिणाम की स्थिति भी स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट को ध्यान से जांच लें और किसी भी त्रुटि होने पर तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित करें। यह परिणाम छात्रों के भविष्य के शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है





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