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जेजेएम घोटाले में सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 17,500 पन्नों की चार्जशीट, जांच जारी

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जेजेएम घोटाले में सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 17,500 पन्नों की चार्जशीट, जांच जारी
Jal Jeevan Missionसुभोद अग्रवालभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
📆05-06-2026 01:26:00
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जल जीवन मिशन में पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 20 हजार करोड़ टेंडर घोटाले की 17,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की। मामले में फर्जी दस्तावेज, टेंडर पुलिंग और पीएचईडी अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप सामने आए हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जल जीवन मिशन ( Jal Jeevan Mission ) के घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी तथा तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य जलदय सचिव सुबोध अग्रवाल के विरुद्ध विशेष अदालत में 17,500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए के टेंडरों में पद के दुरुपयोग, टेंडर पुलिंग और अन्य अनियमितताओं के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ.

रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में गठित एसआईटी टीम ने इस मामले की गहन जाँच की, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 979.27 करोड़ रुपए के टेंडर प्राप्त करने के प्रयास उजागर हुए। पीएचईडी के अधिकारियों और निजी ठेकेदारों के बीच मिलीभगत से 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले कई प्रोजेक्ट की निविदाओं में अनावश्यक 'साइट विजिट प्रमाण‑पत्र' की आवश्यकता लेकर बोलीदाता की पहचान पहले ही स्पष्ट कर दी गई। जेजेएम घोटाले की जाँच के दौरान एसीबी ने यह भी पाया कि श्रीगणपति ट्यूबवेल और श्रीयाम ट्यूबवेल जैसे ठेका फर्मों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी कार्य‑पूर्णता प्रमाण‑पत्र तैयार कर पीएचईडी अधिकारियों की मदद से लगभग 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए थे। इस प्रक्रिया में तत्कालीन जलदय मंत्री महेश जोशी, कारोबारी संजय बड़ाया और कई अन्य संबंधित व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि, इन व्यक्तियों के खिलाफ आगे की जांच अभी लंबित है और एसीबी ने बताया कि साक्ष्य संकलन के अभाव में कार्रवाई के अगले चरण का निर्णय बाद में लिया जाएगा। पहले भी एसीबी ने इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिनमें दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डी.

के. गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक और नीरिल कुमार शामिल हैं। वर्तमान में फरार चल रहे जितेन्द्र शर्मा, मुकेश गोयल और संजीव गुप्ता के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं और एजेंसी उनकी तलाश में सक्रिय है। जल जीवन मिशन के इस बड़े पैमाने के टेंडर घोटाले को अब तक के सबसे बड़े वित्तीय भ्रष्टाचार केसों में से एक माना जा रहा है, और इसकी जांच में लगातार नए‑नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस बीच, राजनैतिक परिदृश्य में भी हलचल है; कांग्रेस ने राजस्थान से नीरज डांगी को दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार बनाते हुए अपनी रणनीति उजागर की है, जबकि भाजपा ने डॉ.

अलका गुर्जर को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। राजस्थानी राष्ट्रपति अभिषेक प्रताप सिंह के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के कदम को स्वागत योग्य मानते हुए अशोक गहलोत ने कहा, 'अरावली पर कमेटी से बड़ी उम्मीदें हैं'। यह सभी घटनाक्रम जल जीवन मिशन के आसपास के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियामक संस्थाओं की सख्त निगरानी और राजनीतिक पार्टियों की सतर्कता को उजागर करते हैं

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Jal Jeevan Mission सुभोद अग्रवाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टेंडर घोटाला राजनीतिक जांच

 

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