जेटेट नियमावली स्थगित, 21 अप्रैल से आवेदन जारी रहेंगे

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली, 2026 को भाषा संबंधी विवाद के चलते कैबिनेट में स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है। 21 अप्रैल से आवेदन जारी रहेंगे।

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ( जेटेट ) नियमावली , 2026 फिलहाल रद्द नहीं की गई है, बल्कि भाषा को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते इसे कैबिनेट में स्थगित रखा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियमावली को रद्द करने या आवेदन प्रक्रिया रोकने के संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इसलिए, 21 अप्रैल से जेटेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। नियमावली की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव जब कैबिनेट में पेश किया गया था, तब

क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर मामला गर्मा गया था। विशेष रूप से, भोजपुरी और अंगिका को नियमावली में शामिल न किए जाने पर दो मंत्रियों, राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडेय सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई थी। यह विवाद इससे पहले भी तब उत्पन्न हुआ था जब पलामू और अन्य जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को जेटेट में शामिल न करने का विरोध हुआ था। अब कैबिनेट स्तर पर इन भाषाओं को शामिल करने की मांग पर भी कुछ विरोध देखने को मिल रहा है। विभाग के अनुसार, भाषा के मुद्दे पर उच्च स्तर पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। इस समस्या का समाधान निकलते ही, नियमावली का संशोधित प्रस्ताव दोबारा कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, कैबिनेट की स्वीकृति की उम्मीद में इस नियमावली को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया था, जिसके आधार पर जैक ने परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। इस बीच, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेटेट परीक्षा का आयोजन एक स्पष्ट नीति और नियमावली के तहत करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में चिंता व्यक्त की है कि वर्ष 2016 से राज्य में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, जिसका खामियाजा लाखों बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जेटेट के अलावा, राज्य की अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजन सुनिश्चित किया जाए। उनका मानना है कि एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया से प्रदेश के युवाओं को अवसर मिलेंगे और वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। भाषा को लेकर चल रहा विवाद परीक्षा के आयोजन में बाधा बन रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में अनिश्चितता का माहौल है। विभाग इस मुद्दे को शीघ्रता से सुलझाने का प्रयास कर रहा है ताकि अभ्यर्थियों को और अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े





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