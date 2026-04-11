जेडी वेंस का ईरान से वार्ता: ट्रंप के दामाद और दोस्त को क्यों मिली पिछली सीट?

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हो रही बातचीत में जेडी वेंस का नेतृत्व एक बड़ा बदलाव है। पिछली बार ट्रंप के दामाद और दोस्त को दरकिनार करते हुए, वेंस को यह जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, और इस बातचीत का क्या महत्व है, यह जानने के लिए पढ़ें।
अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में प्रतिनिधिमंडल स्तर की महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है। इस बातचीत का नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जो पहले ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने वाली किसी भी टीम का हिस्सा नहीं रहे। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि वेंस को ईरान को समझौते तक लाने में सफलता मिलती है, तो यह उनके राजनीति क करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।\ अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 40 दिनों तक चला तनाव फिलहाल शांत हो गया है। पाकिस्तान , मिस्र और तुर्की ने मध्यस्थता की
भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका और ईरान दोनों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। हालांकि, लेबनान पर इज़राइल के लगातार हमलों के कारण संघर्ष विराम टूटने की आशंका बनी हुई है। इस बीच, शनिवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा, जहाँ उन्होंने ईरान के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य युद्ध विराम को पूर्ण शांति की ओर ले जाना है।\इस बीच, कई सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका ने पिछली बार की तरह डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद, जेरेड कुशनर, और उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ को ईरान के साथ बातचीत के लिए क्यों नहीं भेजा? क्यों जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान में ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं? ईरान के लिए वेंस की मौजूदगी का क्या महत्व है? और यह बातचीत स्वयं जेडी वेंस के राजनीतिक भविष्य के लिए कितनी अहम है? पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद, जेरेड कुशनर, और उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ को इस बार ईरानी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें इसका नेतृत्व नहीं सौंपा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के बाद, ईरान के साथ बातचीत की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों को दी गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, कुशनर और विटकॉफ ईरान की ओर से परमाणु कार्यक्रम पर दिए गए आश्वासनों के बावजूद समझौते को आगे नहीं बढ़ा सके। इसके विपरीत, सकारात्मक बातचीत के बावजूद, अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ईरान ने आरोप लगाया कि कुशनर और विटकॉफ ने ट्रम्प को गलत जानकारी दी, और उन्हें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि कुशनर और विटकॉफ के साथ हुई पिछली वार्ताओं का इस्तेमाल शांति के बजाय केवल सैन्य तैयारियों को पूरा करने और समय निकालने की एक कूटनीति के रूप में किया गया था। जब कुशनर और विटकॉफ ने जिनेवा में पिछली वार्ता का नेतृत्व किया था, तो उसके तुरंत बाद अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई नेताओं की मौत हुई थी। ईरान ने ट्रम्प प्रशासन को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वह विटकॉफ और कुशनर के साथ फिर से बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के लिए ट्रम्प ने स्वयं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को नेतृत्व सौंपा है, जिसके पीछे कई कारण हैं
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