जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा रद्द, अमेरिका-ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े होने से बढ़ी चिंता

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के लिए निर्धारित जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा टल गई है। ईरान की प्रतिक्रिया न मिलने और युद्धविराम का समय समाप्त होने के कारण, दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य संघर्ष शुरू होने की आशंका गहरा गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा शांति समझौता वर्तमान में एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जिससे मध्य पूर्व में एक बार फिर बड़े संघर्ष की आशंकाएं प्रबल हो गई हैं। हालिया घटनाक्रमों के अनुसार, संघर्षविराम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में होने वाला बातचीत का दूसरा दौर अनिश्चितकाल के लिए टल गया है। इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रा के स्थगित होने के पीछे का मुख्य कारण ईरान की ओर से अमेरिका के शांति प्रस्तावों पर चुप्पी साधना बताया जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इन वार्तालापों के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन ईरान से कोई सकारात्मक संकेत न मिलने के कारण इस यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक विस्तृत रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि वेंस को मंगलवार की सुबह रवाना होना था, लेकिन अंतिम समय तक ईरान के प्रतिनिधियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति न केवल कूटनीतिक विफलता का संकेत है, बल्कि यह उन आशंकाओं को भी पुख्ता करती है कि दोनों देशों के बीच युद्ध का दौर फिर से शुरू हो सकता है। बुधवार का दिन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे अस्थायी युद्धविराम की समय सीमा समाप्त हो रही है। यदि इस अवधि के भीतर किसी ठोस समझौते पर सहमति नहीं बनी, तो क्षेत्र में व्यापक सैन्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अमेरिकी प्रशासन के सूत्रों का यह भी कहना है कि वे इस बात की गहन समीक्षा कर रहे हैं कि क्या ईरान के वार्ताकारों के पास वास्तव में समझौता करने का पूर्ण अधिकार है या वे केवल समय व्यतीत करने की रणनीति अपना रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने इसमें एक नया आयाम जोड़ते हुए बताया है कि वेंस की यात्रा में देरी का एक कारण व्हाइट हाउस के भीतर जारी उच्च-स्तरीय नीतिगत मंथन भी है, जहाँ भविष्य की कठोर सैन्य रणनीति पर चर्चा की जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट और साक्षात्कारों में ईरान पर कड़े प्रहार किए हैं।

उन्होंने खुले तौर पर ईरान पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और सीएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि अमेरिका के पास एक बेहतरीन समझौता हासिल करने का पूरा सामर्थ्य है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की नौसेना और वायुसेना को लगभग निष्क्रिय कर दिया है और यदि शांति समझौता विफल रहता है, तो सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प बचेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि यदि बुधवार तक कोई समाधान नहीं निकलता है, तो अमेरिका अपनी बमबारी की रणनीति को फिर से सक्रिय कर सकता है। अमेरिकी सेना को किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह पूरी स्थिति एक बड़े भू-राजनीतिक संकट की ओर इशारा कर रही है, जहां कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और युद्ध के बादल एक बार फिर पूरे क्षेत्र पर मंडराने लगे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर नजर गड़ाए हुए है कि क्या अंतिम क्षणों में कोई चमत्कारिक बदलाव आता है या दुनिया एक और बड़े सैन्य संघर्ष की साक्षी बनेगी।





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