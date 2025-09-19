जेनजी आंदोलन: नेपाल में संपत्ति नुकसान से मिला सबसे बड़ा बीमा दावा

नेपाल में हाल ही में हुए जेन-जी आंदोलन से हुई संपत्ति क्षति ने नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा बीमा दावा दर्ज करा दिया है। बीमा दावों की कुल राशि लगभग २१ अरब नेपाली रुपए तक पहुँच गई है।

काठमांडू, १९ सितंबर (आईएएनएस)। हाल ही में नेपाल में हुए जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई संपत्ति को भारी नुकसान ने नेपाल के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बीमा दावों का नेतृत्व किया है। बीमा दावों की कुल राशि लगभग २१ अरब नेपाल ी रुपए तक पहुंच गई है। नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी (जो बीमा क्षेत्र का नियामक है) के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, १६ सितंबर तक गैर-जीवन बीमा कंपनियों को १,९८४ दावे प्राप्त हुए हैं, जिनकी कुल राशि २०.

७ अरब नेपाली रुपए है। जानकारी के अनुसार नुकसान का आकलन अभी जारी है, इसलिए दावों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। अब तक इंश्योरेंस कंपनियों को मिले दावे २०१५ के भूकंप के दौरान मिले दावों से भी अधिक हैं, जिन्होंने १६.५ बिलियन एनपीआर तक पहुंच प्राप्त की थी। नियामक के अनुसार, नेपाल ने २०२० में कोविड-१९ खतरे को कवर करने के लिए एक बीमा योजना भी शुरू की थी और इंश्योरेंस कंपनियों को १६ अरब एनपीआर से अधिक के दावे मिले थे। भारतीय ओरिएंटल इंश्योरेंस शाखा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को १६ सितंबर तक सबसे अधिक दावे की राशि मिली है। यह जानकारी संबंधित प्राधिकरण से जारी आंकड़ों से मिली है। इस कंपनी को अकेले ४० मामलों में ५.१४ अरब नेपाली रुपए के दावे मिले हैं। बताया जाता है कि इनमें से ज्यादातर दावे होटल हिल्टन काठमांडू से आए हैं, जिसे विरोध-प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। दावों की सबसे अधिक राशि प्राप्त करने के मामले में सिद्धार्थ प्रीमियर इंश्योरेंस, शिखर इंश्योरेंस, आईजीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस और सागरमाथा लुम्बिनी भी शीर्ष पांच कंपनियों में शामिल हैं। नेपाल इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन (सीएनआई) के एक अधिकारी के अनुसार, कुछ प्रमुख व्यावसायिक कंपनियों ने अकेले ही ६० अरब नेपाली रुपए से अधिक के नुकसान की सूचना दी है। सीएनआई एक व्यावसायिक संगठन है जो निजी क्षेत्र की संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कर रहा है। --आईएएनएस पीएसके/एबीएम डिसक्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है। इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है। ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी





