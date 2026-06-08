जेनिफर विंगेट विलियम इस्माइल से करेंगी शादी, 12 साल बाद रचाएंगी नया घर

टीवी अभिनेत्री जेनिफर विंगेट अपने रिश्तेदार विलियम इस्माइल से शादी करने जा रही हैं। विलियम सिंगापुर के एक बिजनेसमैन हैं और दोनों क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी करेंगे। यह जेनिफर की दूसरी शादी होगी।

टीवी की मशहूर अभिनेत्री जेनिफर विंगेट जल्द ही दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार, वह अपने करीबी दोस्त और बिजनेसमैन विलियम इस्माइल से शादी करने जा रही हैं। इस खबर ने उनके प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। जेनिफर ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों ने सगाई कर ली है और वर्ष के अंत में शादी करेंगे। खास बात यह है कि यह शादी बेहद निजी होगी जिसमें केवल परिवार और कुछ चुनिंदा लोग शामिल होंगे। विलियम इस्माइल का परिचय देते हुए बताया जा रहा है कि वे सिंगापुर के रहने वाले हैं और एक सफल उद्यमी हैं। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वे वित्त और व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इससे पहले यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक और टीपी आईकैप जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जेनिफर और विलियम लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और हाल ही में विलियम ने केशन के दौरान जेनिफर को प्रपोज किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कपल ने सितंबर-अक्टूबर या दिसंबर में शादी करने की योजना बनाई है। दोनों ईसाई धर्म का पालन करते हैं और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी करना चाहते हैं। शादी के स्थान का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह काफी प्राइवेट अपेक्षित है। जेनिफर के करीबी दोस्त रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, हरलीन सेठी, आशीष चौधरी समेत कुछ अन्य हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि यह जेनिफर की दूसरी शादी होगी। उन्होंने पहली शादी अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से 9 अप्रैल 2012 को की थी, लेकिन 2014 में उनका तलाक हो गया। कहा जाता है कि करण की कमिटमेंट की कमी और कथित विवाहेतर संबंधों के कारण यह रिश्ता टूट गया। करण ने बाद में अभिनेत्री बिपाशा बसु से शादी कर ली। जेनिफर ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' से की थी। इसके बाद उन्होंने 'शाका लाका बूम बूम' से टेलीविजन में कदम रखा। 'कसौटी जिंदगी की', 'दिल मिल गए', 'सरस्वतीचंद्र', 'बेपनाह' जैसे धारावाहिकों से उन्होंने खूब लोकप्रियता पाई। विशेष रूप से शो 'बेहद' और 'बेहद 2' में उनके ग्रे शेड्स और साइकोपैथिक किरदार ने उनके प्रशंसक आधार को काफी बढ़ाया। हाल ही में वे ओटीटी प्लेटफार्मों पर भी सक्रिय हैं और जल्द ही 'तलाश: अ मदर्स सर्च' में नजर आएंगी। इस तरह, जेनिफर विंगेट का निजी और पेशेवर जीवन दोनों ही चर्चा में बना हुआ है.

टीवी की मशहूर अभिनेत्री जेनिफर विंगेट जल्द ही दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार, वह अपने करीबी दोस्त और बिजनेसमैन विलियम इस्माइल से शादी करने जा रही हैं। इस खबर ने उनके प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। जेनिफर ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों ने सगाई कर ली है और वर्ष के अंत में शादी करेंगे। खास बात यह है कि यह शादी बेहद निजी होगी जिसमें केवल परिवार और कुछ चुनिंदा लोग शामिल होंगे। विलियम इस्माइल का परिचय देते हुए बताया जा रहा है कि वे सिंगापुर के रहने वाले हैं और एक सफल उद्यमी हैं। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वे वित्त और व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इससे पहले यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक और टीपी आईकैप जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जेनिफर और विलियम लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और हाल ही में विलियम ने केशन के दौरान जेनिफर को प्रपोज किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कपल ने सितंबर-अक्टूबर या दिसंबर में शादी करने की योजना बनाई है। दोनों ईसाई धर्म का पालन करते हैं और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी करना चाहते हैं। शादी के स्थान का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह काफी प्राइवेट अपेक्षित है। जेनिफर के करीबी दोस्त रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, हरलीन सेठी, आशीष चौधरी समेत कुछ अन्य हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि यह जेनिफर की दूसरी शादी होगी। उन्होंने पहली शादी अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से 9 अप्रैल 2012 को की थी, लेकिन 2014 में उनका तलाक हो गया। कहा जाता है कि करण की कमिटमेंट की कमी और कथित विवाहेतर संबंधों के कारण यह रिश्ता टूट गया। करण ने बाद में अभिनेत्री बिपाशा बसु से शादी कर ली। जेनिफर ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' से की थी। इसके बाद उन्होंने 'शाका लाका बूम बूम' से टेलीविजन में कदम रखा। 'कसौटी जिंदगी की', 'दिल मिल गए', 'सरस्वतीचंद्र', 'बेपनाह' जैसे धारावाहिकों से उन्होंने खूब लोकप्रियता पाई। विशेष रूप से शो 'बेहद' और 'बेहद 2' में उनके ग्रे शेड्स और साइकोपैथिक किरदार ने उनके प्रशंसक आधार को काफी बढ़ाया। हाल ही में वे ओटीटी प्लेटफार्मों पर भी सक्रिय हैं और जल्द ही 'तलाश: अ मदर्स सर्च' में नजर आएंगी। इस तरह, जेनिफर विंगेट का निजी और पेशेवर जीवन दोनों ही चर्चा में बना हुआ है





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