जेरम में तेज हवाओं और बारिश के बाद नालों में पानी तथा झील प्रदूषण की स्थिति का विस्तृत वर्णन, साथ ही अजमेर के क़ानूनी घटनाक्रम और दुर्घटनाएँ

सभी भागों में बारिश और तेज हवाओं के कारण नालों में भारी पानी बहने से नगर के कई इलाकों में टपक-टपक की बारिश लगातार चलती रही। 7 बजे तक पानी का सिलसिला बना रहा, जिससे तिरपाल, लोहे के टीन, हल्का सामान और घरों के गमले हवा में उड़ गए और सड़कें मिट्टी, पत्थर, कचरा और गंदगी से गंदगी में बदल गईं। जेरम , वैशाली नगर, माकड़वाली रोड, पंचशील, आनासागर लिंक रोड, पुष्कर रोड, शास्त्री नगर, चौरसियावास रोड, जयपुर रोड, आगरा गेट, स्टेशन रोड समेत कई जिलोमे में इसी प्रकार की आपदाएँ देखी गईं। इस गहन तूफान के बाद बोरिंग संजाल के जरिए निर्बंध जल दोहन और सतत जल निकासी से उत्पन्न जुरमतों के बावजूद, प्रशासनिक कदम केवल धीरे-धीरे उठाए जा रहे हैं। नदियाँ और नाले, जिन्हें साफ रखने के लिए निर्बंध पानी को हटा दिया जाता है, फिर भी प्रदूषण में ओतप्रोत हो रहे हैं। यह स्थिति जेड़ पर असर डालती है, जो कि प्राचीन आनासागर जलाशय के आसपास के वेटलैंड में महत्वपूर्ण ग्रीन नेट के फूटने और मिट्टी के धंधे के कारण उनके विघटन का कारण बना है। 2017 से अनुकूल पर्यावरण की पुनर्प्राप्ति के लिए 100 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ, फिर भी धुएँ वाले गंदगी से भरे पानी के नालों का निग्रह सभी जल स्रोतों में फैल रहा है। जलाशय के संरक्षण के लिए झील में फाउंटेन और एक जेट फाउंटेन लगाए गये थे, परंतु कुछ दिनों के अंदर ही वह बंद हो गया। एनएलसीपी परियोजना के अंतर्गत एरिएशन प्लांट से उठाया हुआ पानी बंद हो गया है, जबकि सियाम् रीवाइवलसाठी 30 फीट ऊँचा जेट फाउंटेन पुर्त भी विफल रहा है। स्मार्ट सिटी पहल के तहत 2020 में आनासागर झील के किनारे सेवन वंडर्स पार्क बनाया गया था, परंतु अवैध निर्माण के कारण वेटलैंड समाप्त हो चुका है। इस आपदा में, परिष्कृत और प्रस्थापक सार्वजनिक स्रोतों द्वारा हित संरक्षी व्यवहार, जिनमें सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और राज्य पर्यावरण विभागही अंतर्गत सभी सुपरचैन शामिल हैं, ध्यान देते हुए यह कॉल करती है कि जलाशय की पुनर्भर्ती परिदृश्यों को पुनः प्रस्तुति करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों को तेज किया जाये। प्रोफ़ेसर सुब्रोतो दत्ता, मदस-विज़ विजन, पर्यावरण विभाग के प्रमुख, ने बताया कि जलाशय में जल का प्रदूषण, मछली और जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। स्पॉटबिल डक, आईबिस, कॉमन मैना, परपल ग्रे हेरॉन, कॉमन टील, रफ, किंगफिशर और अन्य प्रवासी पक्षियों को धमकी मिली है, जबकि साइबेरियन क्रेन की आवाजाही पर 30 साल से कम दूरी से आने वाली घटना अप्रोक्ष क्षेत्र में छूट गई है। अन्यतः, 15 हजार से अधिक मकान, 200 फास्ट फूड वालो, 150 छोटी नालिया और 550 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 13 मिलियन लीटर ड्यूट्री (MLD) के नलिकाओं को बहिन बन जाता है। यहाँ साठी साक्षात्व लिए गिनती के कण-शेषांकीय प्रणाली या स्पष्ट कर्जा के अभाव में वेटलैंड की गति संभव होती है, जिससे पर्यावरण को साहसिक लाभ मिल सकता है। साथ ही, पर्यावरणविद, शोधकर्ता और छात्र झील के आसपास के क्षेत्रों में जाती हैं। जालसाजी प्रकृति पक्षियों के संरक्षण तथा ग्रीन बायो मॉडल के सुदृढ़ीकरण में यह महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बावजूद, अजमेर दुर्घटना , हत्या के चकित केस, विंग्टन टॅंक बैरल फूल, एवं जड़वादी अतिरिक्त चोरी जैसी बातों का समाचार गर्म मात्र में विमर्श से मूल्य को बढ़ा देता है। अन्य खबरों में, अजमेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार दुर्घटना के कारण 3 लोगों की मौत हुई, जिससे स्थानीय समुदाय को चिंता हुई। अपघात के नज़दीकी साक्षी 2 फुटबॉल के आख्यान में यह मामला है। इसके अलावा, अजमेर में लंगर के विवाद से हत्या का मामला सामने आया है, और वह भी सतर्कता के साथ पता चलता है। और विजय स्मारक पर पाकिस्तानी टैंक के बैरल के स्थान के आधार पर चर्चा हो रही है, जहाँ पूर्व सैनिक इसका महत्व बताना चाह रहे हैं, यह कब "हारे देश के टैंक का बैरल नीचे होना चाहिए" जैसी पुनरावृत्ति के बारे में नोटिस देते हैं। {"व.

सभी भागों में बारिश और तेज हवाओं के कारण नालों में भारी पानी बहने से नगर के कई इलाकों में टपक-टपक की बारिश लगातार चलती रही। 7 बजे तक पानी का सिलसिला बना रहा, जिससे तिरपाल, लोहे के टीन, हल्का सामान और घरों के गमले हवा में उड़ गए और सड़कें मिट्टी, पत्थर, कचरा और गंदगी से गंदगी में बदल गईं। जेरम, वैशाली नगर, माकड़वाली रोड, पंचशील, आनासागर लिंक रोड, पुष्कर रोड, शास्त्री नगर, चौरसियावास रोड, जयपुर रोड, आगरा गेट, स्टेशन रोड समेत कई जिलोमे में इसी प्रकार की आपदाएँ देखी गईं। इस गहन तूफान के बाद बोरिंग संजाल के जरिए निर्बंध जल दोहन और सतत जल निकासी से उत्पन्न जुरमतों के बावजूद, प्रशासनिक कदम केवल धीरे-धीरे उठाए जा रहे हैं। नदियाँ और नाले, जिन्हें साफ रखने के लिए निर्बंध पानी को हटा दिया जाता है, फिर भी प्रदूषण में ओतप्रोत हो रहे हैं। यह स्थिति जेड़ पर असर डालती है, जो कि प्राचीन आनासागर जलाशय के आसपास के वेटलैंड में महत्वपूर्ण ग्रीन नेट के फूटने और मिट्टी के धंधे के कारण उनके विघटन का कारण बना है। 2017 से अनुकूल पर्यावरण की पुनर्प्राप्ति के लिए 100 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ, फिर भी धुएँ वाले गंदगी से भरे पानी के नालों का निग्रह सभी जल स्रोतों में फैल रहा है। जलाशय के संरक्षण के लिए झील में फाउंटेन और एक जेट फाउंटेन लगाए गये थे, परंतु कुछ दिनों के अंदर ही वह बंद हो गया। एनएलसीपी परियोजना के अंतर्गत एरिएशन प्लांट से उठाया हुआ पानी बंद हो गया है, जबकि सियाम् रीवाइवलसाठी 30 फीट ऊँचा जेट फाउंटेन पुर्त भी विफल रहा है। स्मार्ट सिटी पहल के तहत 2020 में आनासागर झील के किनारे सेवन वंडर्स पार्क बनाया गया था, परंतु अवैध निर्माण के कारण वेटलैंड समाप्त हो चुका है। इस आपदा में, परिष्कृत और प्रस्थापक सार्वजनिक स्रोतों द्वारा हित संरक्षी व्यवहार, जिनमें सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और राज्य पर्यावरण विभागही अंतर्गत सभी सुपरचैन शामिल हैं, ध्यान देते हुए यह कॉल करती है कि जलाशय की पुनर्भर्ती परिदृश्यों को पुनः प्रस्तुति करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों को तेज किया जाये। प्रोफ़ेसर सुब्रोतो दत्ता, मदस-विज़ विजन, पर्यावरण विभाग के प्रमुख, ने बताया कि जलाशय में जल का प्रदूषण, मछली और जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। स्पॉटबिल डक, आईबिस, कॉमन मैना, परपल ग्रे हेरॉन, कॉमन टील, रफ, किंगफिशर और अन्य प्रवासी पक्षियों को धमकी मिली है, जबकि साइबेरियन क्रेन की आवाजाही पर 30 साल से कम दूरी से आने वाली घटना अप्रोक्ष क्षेत्र में छूट गई है। अन्यतः, 15 हजार से अधिक मकान, 200 फास्ट फूड वालो, 150 छोटी नालिया और 550 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 13 मिलियन लीटर ड्यूट्री (MLD) के नलिकाओं को बहिन बन जाता है। यहाँ साठी साक्षात्व लिए गिनती के कण-शेषांकीय प्रणाली या स्पष्ट कर्जा के अभाव में वेटलैंड की गति संभव होती है, जिससे पर्यावरण को साहसिक लाभ मिल सकता है। साथ ही, पर्यावरणविद, शोधकर्ता और छात्र झील के आसपास के क्षेत्रों में जाती हैं। जालसाजी प्रकृति पक्षियों के संरक्षण तथा ग्रीन बायो मॉडल के सुदृढ़ीकरण में यह महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बावजूद, अजमेर दुर्घटना, हत्या के चकित केस, विंग्टन टॅंक बैरल फूल, एवं जड़वादी अतिरिक्त चोरी जैसी बातों का समाचार गर्म मात्र में विमर्श से मूल्य को बढ़ा देता है। अन्य खबरों में, अजमेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार दुर्घटना के कारण 3 लोगों की मौत हुई, जिससे स्थानीय समुदाय को चिंता हुई। अपघात के नज़दीकी साक्षी 2 फुटबॉल के आख्यान में यह मामला है। इसके अलावा, अजमेर में लंगर के विवाद से हत्या का मामला सामने आया है, और वह भी सतर्कता के साथ पता चलता है। और विजय स्मारक पर पाकिस्तानी टैंक के बैरल के स्थान के आधार पर चर्चा हो रही है, जहाँ पूर्व सैनिक इसका महत्व बताना चाह रहे हैं, यह कब "हारे देश के टैंक का बैरल नीचे होना चाहिए" जैसी पुनरावृत्ति के बारे में नोटिस देते हैं। {"व





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जेरम आनासागर झील जल प्रदूषण बोरिंग व जल दोहन अजमेर दुर्घटना

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