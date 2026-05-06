जेवर का अनोखा बकरा: शरीर पर अल्लाह और पैगंबर लिखे होने से बढ़ी कीमत, मालिक ने बेचने से किया इनकार

ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक बकरे के शरीर पर अल्लाह और पैगंबर लिखे होने का दावा किया गया है, जिससे उसकी कीमत 20 हजार से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है, लेकिन हिंदू मालिक ने फिलहाल इसे बेचने से मना कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर क्षेत्र से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बकरा अपनी अनोखी शारीरिक बनावट और शरीर पर अंकित विशेष चिन्हों के कारण पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों और दावेदारों का कहना है कि इस बकरे की खाल पर प्राकृतिक रूप से अल्लाह और पैगंबर जैसे पवित्र शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। इस अद्भुत घटना के बाद से ही जेवर के थोरा गांव में इस बकरे को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच इस बकरे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उनके लिए ये चिन्ह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से जब बकरा ईद का त्योहार नजदीक है, तो इस बकरे की मांग आसमान छूने लगी है। लोगों का मानना है कि ऐसे चिन्ह वाले जानवर अत्यंत दुर्लभ होते हैं और इन्हें देखना ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। इस बकरे की विचित्रता ने न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि आस-पास के गांवों के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। इस बकरे के मालिक धर्मपाल सिंह हैं, जो जेवर के थोरा गांव के निवासी हैं और जीवन यापन के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। धर्मपाल ने बताया कि उनकी बकरी ने हाल ही में तीन मेमनों को जन्म दिया था, जिनमें से एक बकरे के शरीर पर ये अजीबोगरीब लेकिन धार्मिक प्रतीकों जैसे चिन्ह उभरे हुए हैं। शुरुआत में धर्मपाल को इन चिन्हों के महत्व का अंदाजा नहीं था और वह इस बकरे को सामान्य तरीके से बाजार में लगभग 20 हजार रुपये में बेचने की योजना बना रहे थे। लेकिन जैसे ही गांव के लोगों और फिर बाहरी लोगों को इस बकरे के बारे में पता चला, इसकी चर्चा तेजी से फैल गई। देखते ही देखते इस बकरे की कीमत में भारी उछाल आया और कई लोगों ने इसे खरीदने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने तो इस बकरे के लिए तीन लाख रुपये तक की बोली लगा दी है, जो कि एक साधारण बकरे की तुलना में अविश्वसनीय रूप से अधिक है। यह कीमत वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि लोग इस बकरे को केवल एक पशु के रूप में नहीं, बल्कि एक आस्था के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। बकरा ईद का पवित्र त्योहार इसी महीने की 27 तारीख को मनाया जाना है, जिसके कारण इस समय बकरों की खरीद-फरोख्त अपने चरम पर होती है। ऐसे माहौल में अल्लाह और पैगंबर लिखे हुए इस बकरे को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। धर्मपाल सिंह , जो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ने फिलहाल इस बकरे को बेचने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अब यह बकरा उनके लिए केवल एक पशु नहीं बल्कि एक विशेष आकर्षण बन गया है। हालांकि, धर्मपाल ने यह संकेत भी दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इस बकरे के लिए इससे भी अधिक और बेहतर कीमत की पेशकश करता है, तो वह इसे बेचने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। यह मामला अब केवल एक व्यापारिक लेन-देन का नहीं रह गया है, बल्कि यह आस्था और कौतूहल का विषय बन चुका है। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा है कि क्या यह वास्तव में कोई चमत्कार है या प्रकृति की एक अनोखी रचना। लोग दूर-दूर से आकर इस बकरे के शरीर पर बने उन चिन्हों को देख रहे हैं, जिससे गांव में एक अलग ही चहल-पहल मची हुई है। इस घटना ने जेवर क्षेत्र में एक अलग तरह का सामाजिक वातावरण बना दिया है। हिंदू मालिक और मुस्लिम खरीदारों के बीच यह बकरा एक सेतु की तरह बन गया है, जहाँ लोग धर्म और आस्था की बातें कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं जहाँ जानवरों के शरीर पर कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से शब्दों की स्पष्टता का दावा किया जा रहा है, उसने लोगों को अचंभित कर दिया है। धर्मपाल सिंह की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई लोग उन्हें इसे बेचने की सलाह दे रहे हैं ताकि वह अपनी गरीबी दूर कर सकें, लेकिन वर्तमान में उनकी जिद और बकरे के प्रति लगाव ने इस कहानी को और दिलचस्प बना दिया है। स्थानीय प्रशासन और पशु विशेषज्ञों की इस पर कोई आधिकारिक राय नहीं आई है, लेकिन आम जनता के लिए यह श्रद्धा और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। आगामी ईद के त्योहार तक इस बकरे की किस्मत क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या यह अपनी मौजूदा कीमत पर बिकेगा या फिर कोई नया रिकॉर्ड बनाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यह जेवर का सबसे मशहूर बकरा बन चुका है.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर क्षेत्र से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बकरा अपनी अनोखी शारीरिक बनावट और शरीर पर अंकित विशेष चिन्हों के कारण पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों और दावेदारों का कहना है कि इस बकरे की खाल पर प्राकृतिक रूप से अल्लाह और पैगंबर जैसे पवित्र शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। इस अद्भुत घटना के बाद से ही जेवर के थोरा गांव में इस बकरे को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच इस बकरे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उनके लिए ये चिन्ह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से जब बकरा ईद का त्योहार नजदीक है, तो इस बकरे की मांग आसमान छूने लगी है। लोगों का मानना है कि ऐसे चिन्ह वाले जानवर अत्यंत दुर्लभ होते हैं और इन्हें देखना ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। इस बकरे की विचित्रता ने न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि आस-पास के गांवों के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। इस बकरे के मालिक धर्मपाल सिंह हैं, जो जेवर के थोरा गांव के निवासी हैं और जीवन यापन के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। धर्मपाल ने बताया कि उनकी बकरी ने हाल ही में तीन मेमनों को जन्म दिया था, जिनमें से एक बकरे के शरीर पर ये अजीबोगरीब लेकिन धार्मिक प्रतीकों जैसे चिन्ह उभरे हुए हैं। शुरुआत में धर्मपाल को इन चिन्हों के महत्व का अंदाजा नहीं था और वह इस बकरे को सामान्य तरीके से बाजार में लगभग 20 हजार रुपये में बेचने की योजना बना रहे थे। लेकिन जैसे ही गांव के लोगों और फिर बाहरी लोगों को इस बकरे के बारे में पता चला, इसकी चर्चा तेजी से फैल गई। देखते ही देखते इस बकरे की कीमत में भारी उछाल आया और कई लोगों ने इसे खरीदने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने तो इस बकरे के लिए तीन लाख रुपये तक की बोली लगा दी है, जो कि एक साधारण बकरे की तुलना में अविश्वसनीय रूप से अधिक है। यह कीमत वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि लोग इस बकरे को केवल एक पशु के रूप में नहीं, बल्कि एक आस्था के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। बकरा ईद का पवित्र त्योहार इसी महीने की 27 तारीख को मनाया जाना है, जिसके कारण इस समय बकरों की खरीद-फरोख्त अपने चरम पर होती है। ऐसे माहौल में अल्लाह और पैगंबर लिखे हुए इस बकरे को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। धर्मपाल सिंह, जो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ने फिलहाल इस बकरे को बेचने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अब यह बकरा उनके लिए केवल एक पशु नहीं बल्कि एक विशेष आकर्षण बन गया है। हालांकि, धर्मपाल ने यह संकेत भी दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इस बकरे के लिए इससे भी अधिक और बेहतर कीमत की पेशकश करता है, तो वह इसे बेचने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। यह मामला अब केवल एक व्यापारिक लेन-देन का नहीं रह गया है, बल्कि यह आस्था और कौतूहल का विषय बन चुका है। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा है कि क्या यह वास्तव में कोई चमत्कार है या प्रकृति की एक अनोखी रचना। लोग दूर-दूर से आकर इस बकरे के शरीर पर बने उन चिन्हों को देख रहे हैं, जिससे गांव में एक अलग ही चहल-पहल मची हुई है। इस घटना ने जेवर क्षेत्र में एक अलग तरह का सामाजिक वातावरण बना दिया है। हिंदू मालिक और मुस्लिम खरीदारों के बीच यह बकरा एक सेतु की तरह बन गया है, जहाँ लोग धर्म और आस्था की बातें कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं जहाँ जानवरों के शरीर पर कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से शब्दों की स्पष्टता का दावा किया जा रहा है, उसने लोगों को अचंभित कर दिया है। धर्मपाल सिंह की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई लोग उन्हें इसे बेचने की सलाह दे रहे हैं ताकि वह अपनी गरीबी दूर कर सकें, लेकिन वर्तमान में उनकी जिद और बकरे के प्रति लगाव ने इस कहानी को और दिलचस्प बना दिया है। स्थानीय प्रशासन और पशु विशेषज्ञों की इस पर कोई आधिकारिक राय नहीं आई है, लेकिन आम जनता के लिए यह श्रद्धा और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। आगामी ईद के त्योहार तक इस बकरे की किस्मत क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या यह अपनी मौजूदा कीमत पर बिकेगा या फिर कोई नया रिकॉर्ड बनाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यह जेवर का सबसे मशहूर बकरा बन चुका है





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