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जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ीं: कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का दिया आदेश

कानून/अपराध News

जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ीं: कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का दिया आदेश
जैकलीन फर्नांडिसमनी लॉन्ड्रिंगपटियाला हाउस कोर्ट
📆30-05-2026 13:50:00
📰Dainik Bhaskar
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल के खिलाफ PMLA की धारा 3 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 3 जून को होगी।

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत संदेह बनता है। इसलिए उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत आरोप तय किए जाने चाहिए, जिसकी सजा धारा 4 में निर्धारित है। कोर्ट ने आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए मामले को 3 जून को सूचीबद्ध किया है और सभी आरोपियों को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह मामला व्यवसायी अदिति सिंह से कथित 200 करोड़ रुपये की उगाही से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज किया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर , लीना मारिया पॉल और जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। इसके अलावा चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल के खिलाफ इसी मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस उगाही के मूल मामले में आरोपी नहीं हैं, लेकिन ED जांच में नाम आने के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट जैकलीन की वह याचिका खारिज कर चुका है, जिसमें उन्होंने ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था और बाद में अदालत में पेश होने पर उन्हें जमानत मिल गई थी। फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर न्यायिक हिरासत में है, जबकि लीना मारिया पॉल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन MCOCA मामले में दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस ने इस मामले में सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने की अर्जी वापस ले ली थी। अब 3 जून को अदालत में आरोपों पर औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह मामला कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक लोकप्रिय अभिनेत्री शामिल है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप गंभीर हैं। अदालत का यह आदेश सभी आरोपियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे की सुनवाई में क्या तथ्य सामने आते हैं और न्यायालय क्या फैसला सुनाता है। जैकलीन फर्नांडिस के वकीलों ने अभी तक इस आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उम्मीद है कि वे अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे। यह मामला बॉलीवुड और कानूनी जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है.

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत संदेह बनता है। इसलिए उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत आरोप तय किए जाने चाहिए, जिसकी सजा धारा 4 में निर्धारित है। कोर्ट ने आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए मामले को 3 जून को सूचीबद्ध किया है और सभी आरोपियों को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह मामला व्यवसायी अदिति सिंह से कथित 200 करोड़ रुपये की उगाही से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज किया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। इसके अलावा चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल के खिलाफ इसी मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस उगाही के मूल मामले में आरोपी नहीं हैं, लेकिन ED जांच में नाम आने के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट जैकलीन की वह याचिका खारिज कर चुका है, जिसमें उन्होंने ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था और बाद में अदालत में पेश होने पर उन्हें जमानत मिल गई थी। फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर न्यायिक हिरासत में है, जबकि लीना मारिया पॉल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन MCOCA मामले में दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस ने इस मामले में सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने की अर्जी वापस ले ली थी। अब 3 जून को अदालत में आरोपों पर औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह मामला कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक लोकप्रिय अभिनेत्री शामिल है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप गंभीर हैं। अदालत का यह आदेश सभी आरोपियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे की सुनवाई में क्या तथ्य सामने आते हैं और न्यायालय क्या फैसला सुनाता है। जैकलीन फर्नांडिस के वकीलों ने अभी तक इस आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उम्मीद है कि वे अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे। यह मामला बॉलीवुड और कानूनी जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है

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जैकलीन फर्नांडिस मनी लॉन्ड्रिंग पटियाला हाउस कोर्ट सुकेश चंद्रशेखर लीना मारिया पॉल

 

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