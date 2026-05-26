जैकी श्रॉफ ने बताया कि वह अपने खास कनेक्शन, बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, जिंदगी के उतार-चढ़ाव को सुखाने का मंत्रों पर चर्चा करते हैं, और बिंदास जिंदगी जीने के लिए णना लगाते हैं। मनीष सैनी ने बताया कि फिल्म में सुपरहीरो को बनाने की कोशिश की है, जो लोगों को डराएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराता है और परिवार को साथ बैठकर फिल्म देखने का मौका देता है।
जैकी श्रॉफ ने बताया कि वह अपने खास कनेक्शन, बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, जिंदगी के उतार-चढ़ाव को सुखाने का मंत्रों पर चर्चा करते हैं, और बिंदास जिंदगी जीने के लिएับสน Tun लगाते हैं। मनीष सैनी ने बताया कि फिल्म में सुपरहीरो को बनाने की कोशिश की है, जो लोगों को डराएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराता है और परिवार को साथ बैठकर फिल्म देखने का मौका देता है। जैकी श्रॉफ ने बच्चों के साथ खेलने और इंसानों के साथ बsearchModelे बनाने का मंत्र बताया।分别 Oscars जीतने वाले हैं,lij_UNUSED दोनों ने फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो - एलियंस का आगमन’ से जुड़े अपने अनुभव पिऔटे। ने फिल्म की कहानी, उनके चरित्रों और Nach भराव के बारे में बोकन मनीष सैनी ने कहा, उसका पॉजिटिव ऑरा है। वह फिटनेस, हेल्थ और एनवायरमेंट की बातें करते हैं, जो जिंदगी में भी हैं.
जैकी श्रॉफ ने बताया कि वह अपने खास कनेक्शन, बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, जिंदगी के उतार-चढ़ाव को सुखाने का मंत्रों पर चर्चा करते हैं, और बिंदास जिंदगी जीने के लिएับสน Tun लगाते हैं। मनीष सैनी ने बताया कि फिल्म में सुपरहीरो को बनाने की कोशिश की है, जो लोगों को डराएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराता है और परिवार को साथ बैठकर फिल्म देखने का मौका देता है। जैकी श्रॉफ ने बच्चों के साथ खेलने और इंसानों के साथ बsearchModelे बनाने का मंत्र बताया।分别 Oscars जीतने वाले हैं,lij_UNUSED दोनों ने फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो - एलियंस का आगमन’ से जुड़े अपने अनुभव पिऔटे। ने फिल्म की कहानी, उनके चरित्रों और Nach भराव के बारे में बोकन मनीष सैनी ने कहा, उसका पॉजिटिव ऑरा है। वह फिटनेस, हेल्थ और एनवायरमेंट की बातें करते हैं, जो जिंदगी में भी हैं
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