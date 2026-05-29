जोजरी-लूनी नदी प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने 306 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद करने के दिए आदेश, दो अधिकारी निलंबित

सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी-लूनी नदी में औद्योगिक प्रदूषण के मामले में सख्ती बरतते हुए 306 कपड़ा फैक्ट्रियों को तब तक बंद रखने का आदेश दिया जब तक जांच और सुधारात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। कोर्ट ने अवैध पाइपलाइन के जरिए अपशिष्ट छोड़े जाने पर नाराजगी जताई और दो अधिकारियों के निलंबन की पुष्टि की।

जोधपुर की जोजरी-लूनी नदी में औद्योगिक प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 306 कपड़ा फैक्ट्रियों को अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि ये फैक्ट्रियां सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) से जुड़ी हैं, लेकिन अवैध पाइपलाइन के जरिए बिना उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट सीधे नदी में छोड़ा जा रहा था। यह अवैध पाइपलाइन करीब चार किलोमीटर लंबी थी और भूमिगत थी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी अवैध प्रणाली CETP संचालकों, उद्योगों और नियामक एजेंसियों की जानकारी के बिना कैसे संचालित होती रही। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि 27 मई को समिति के निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इनमें रीजनल ऑफिसर कामिनी सोनगरा और लैब इंचार्ज देवेंद्र सिंह तथा AEE कुणाल खत्री शामिल हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए और आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है। शर्मा ने अदालत को आश्वासन दिया कि मामले में FIR दर्ज कर वरिष्ठ IPS अधिकारी की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाएगा, जो उद्योगों, CETP प्रबंधन और सरकारी अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि अवैध डिस्चार्ज में शामिल नीचे से लेकर ऊपर तक हर जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने जोजरी-बांडी-लूनी नदी तंत्र में व्यापक प्रदूषण और नदी तल में जमा विषैले स्लज के वैज्ञानिक निस्तारण की तत्काल आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते स्लज नहीं हटाया गया तो प्रदूषण कृषि भूमि, भूजल और पर्यावरण तंत्र में और फैल सकता है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में भाग लिया और कहा कि किसी भी अवैध औद्योगिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। इस फैसले से जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, क्योंकि 306 कपड़ा फैक्ट्रियों के बंद होने से हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। हालांकि, पर्यावरण विदों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे प्रदूषण पर अंकुश लगेगा.

जोधपुर की जोजरी-लूनी नदी में औद्योगिक प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 306 कपड़ा फैक्ट्रियों को अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि ये फैक्ट्रियां सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) से जुड़ी हैं, लेकिन अवैध पाइपलाइन के जरिए बिना उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट सीधे नदी में छोड़ा जा रहा था। यह अवैध पाइपलाइन करीब चार किलोमीटर लंबी थी और भूमिगत थी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी अवैध प्रणाली CETP संचालकों, उद्योगों और नियामक एजेंसियों की जानकारी के बिना कैसे संचालित होती रही। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि 27 मई को समिति के निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इनमें रीजनल ऑफिसर कामिनी सोनगरा और लैब इंचार्ज देवेंद्र सिंह तथा AEE कुणाल खत्री शामिल हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए और आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है। शर्मा ने अदालत को आश्वासन दिया कि मामले में FIR दर्ज कर वरिष्ठ IPS अधिकारी की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाएगा, जो उद्योगों, CETP प्रबंधन और सरकारी अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि अवैध डिस्चार्ज में शामिल नीचे से लेकर ऊपर तक हर जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने जोजरी-बांडी-लूनी नदी तंत्र में व्यापक प्रदूषण और नदी तल में जमा विषैले स्लज के वैज्ञानिक निस्तारण की तत्काल आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते स्लज नहीं हटाया गया तो प्रदूषण कृषि भूमि, भूजल और पर्यावरण तंत्र में और फैल सकता है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में भाग लिया और कहा कि किसी भी अवैध औद्योगिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। इस फैसले से जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, क्योंकि 306 कपड़ा फैक्ट्रियों के बंद होने से हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। हालांकि, पर्यावरणविदों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे प्रदूषण पर अंकुश लगेगा





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