जोजिला सुरंग में ब्रेकथ्रू ब्लास्ट: लद्दाख और कश्मीर का नया संपर्क

जोजिला सुरंग के ब्रेकथ्रू ब्लास्ट से लद्दाख और कश्मीर का वर्षभर सुरक्षित संपर्क संभव, नितिन गडकरी की उपस्थिति में परियोजना की समीक्षा, 31 किमी लंबी यह टनल व्यापार और सेना के तैनाती को आसान बनाएगी।

भारत के बुनियादी ढांचे के इतिहास में मंगलवार को एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने वाला है। दुनिया की सबसे ऊँची तथा सबसे लंबी सिंगल‑ट्यूब द्विदिश जोजिला सुरंग में बहुप्रतीक्षित ब्रेकथ्रू ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट कश्मीर और लद्दाख को हर मौसम में सुरक्षित और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनकर परियोजना की प्रगति पर नज़र रखेंगे। समस्त अधिकारी इस अनूठी उपलब्धि को लद्दाख को वर्ष के बारह महीने देश से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल मानते हैं। सुरंग सर्दियों की भारी बर्फबारी में भी दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी को मिटा देगा।



सुरंग की कुल लंबाई 31 किलोमीटर है, जिसमें 18 किलोमीटर की एप्रोच सड़कें और पुल शामिल हैं। मुख्य टनल बालटाल से मिनीमार्ग तक फैली हुई है, जो हिमालय की कठिन चट्टानी संरचनाओं को भेदते हुए बनाई गई है। टनल 9.

5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊँची है, जिससे जोजिला दर्रे से गुजरने का समय एक घंटे से घटकर केवल 15 मिनट रह जाएगा। परियोजना का निर्माण मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के साथ किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ब्रेकथ्रू निर्धारित समय से लगभग छह महीने पहले हो गया है, और सिविल कार्यों के बाद विद्युत व तकनीकी कार्य शुरू होंगे। यह परियोजना कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल को लद्दाख के द्रास जिले के मिनीमार्ग से जोड़ती है।



सुरंग के खुलने से सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की त्वरित तैनाती और रसद आपूर्ति की क्षमता मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय निवासी बशारत अहमद ने कहा कि सुरंग का उद्घाटन व्यापार और वस्तुओं के आदान-प्रदान को नई गति देगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी‑फरवरी 2028 तक यह सुरंग आम जनता के लिए खुल जाए। टनल में सेमी‑ट्रांसवर्स वेंटिलेशन, सीसीटीवी निगरानी, रेडियो संचार व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति और स्मार्ट टनल (एससीएडीए) प्रबंधन प्रणाली जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इस प्रकार यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है





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