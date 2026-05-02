जोधपुर में गर्मी का असर: पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में गिरावट

जोधपुर में बढ़ती गर्मी के कारण माचिया सफारी पार्क और मेहरानगढ़ फोर्ट जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। एयरपोर्ट के बंद रहने और ईरान युद्ध जैसे कारणों से विदेशी पर्यटकों की संख्या भी कम हुई है।

जोधपुर में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ना शुरू हो गया है। माचिया सफारी पार्क , जो कि जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, में पर्यटक ों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को जोधपुर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इस भीषण गर्मी के कारण, पर्यटक ों ने जोधपुर की यात्रा करने में कम रुचि दिखाई है। माचिया सफारी पार्क के रेंजर करण सिंह राजपुरोहित ने जानकारी दी कि सामान्य दिनों में पार्क में प्रतिदिन 1000 से 1500 पर्यटक आते थे, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में गर्मी बढ़ने के कारण यह संख्या घटकर 500 से 700 रह गई है। यह गिरावट पर्यटन उद्योग के लिए चिंता का विषय है। माचिया सफारी पार्क के अलावा, जोधपुर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल मेहरानगढ़ फोर्ट में भी पर्यटक ों की संख्या में भारी कमी आई है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि आम दिनों में मेहरानगढ़ फोर्ट में लगभग 5000 से 6000 पर्यटक आते थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या घटकर 2000 से 2500 रह गई है। उन्होंने बताया कि इस गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें से एक जोधपुर एयरपोर्ट का कुछ समय के लिए बंद रहना भी शामिल है। एयरपोर्ट बंद होने के कारण विदेशी पर्यटक ों का आना कम हो गया था। इसके अतिरिक्त, ईरान में चल रहे युद्ध के कारण भी विदेशी पर्यटक ों की संख्या में कमी आई है। हालांकि, अब एयरपोर्ट फिर से शुरू हो गया है, जिससे उम्मीद है कि पर्यटक ों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि होगी। शनिवार को जोधपुर में आसमान साफ था और तेज धूप निकली, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि, दिन में हवा चलने से कुछ राहत मिली। गर्मी के कारण लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं और बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। जोधपुर के अलावा, देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में दोपहर में तेज धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है। जयपुर में अंधड़ और तेज बारिश के कारण कई गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गईं। आजमगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और हिमाचल प्रदेश में कल-परसों भारी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी मौसम संबंधी घटनाओं का पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। पर्यटन विभाग इस स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बना रहा है और पर्यटक ों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। गर्मी के मौसम में पर्यटक ों को राहत देने के लिए पार्क और फोर्ट में छायादार जगहों का निर्माण किया जा रहा है और पेयजल की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। उम्मीद है कि इन प्रयासों से पर्यटक ों की संख्या में कुछ हद तक वृद्धि हो सकेगी। पर्यटक ों को गर्मी से बचने के लिए सुबह और शाम के समय घूमने की सलाह दी जा रही है। साथ ही, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर, जोधपुर में गर्मी का प्रकोप पर्यटन उद्योग के लिए एक चुनौती बन गया है, लेकिन पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

जोधपुर में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ना शुरू हो गया है। माचिया सफारी पार्क, जो कि जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को जोधपुर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इस भीषण गर्मी के कारण, पर्यटकों ने जोधपुर की यात्रा करने में कम रुचि दिखाई है। माचिया सफारी पार्क के रेंजर करण सिंह राजपुरोहित ने जानकारी दी कि सामान्य दिनों में पार्क में प्रतिदिन 1000 से 1500 पर्यटक आते थे, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में गर्मी बढ़ने के कारण यह संख्या घटकर 500 से 700 रह गई है। यह गिरावट पर्यटन उद्योग के लिए चिंता का विषय है। माचिया सफारी पार्क के अलावा, जोधपुर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल मेहरानगढ़ फोर्ट में भी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि आम दिनों में मेहरानगढ़ फोर्ट में लगभग 5000 से 6000 पर्यटक आते थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या घटकर 2000 से 2500 रह गई है। उन्होंने बताया कि इस गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें से एक जोधपुर एयरपोर्ट का कुछ समय के लिए बंद रहना भी शामिल है। एयरपोर्ट बंद होने के कारण विदेशी पर्यटकों का आना कम हो गया था। इसके अतिरिक्त, ईरान में चल रहे युद्ध के कारण भी विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। हालांकि, अब एयरपोर्ट फिर से शुरू हो गया है, जिससे उम्मीद है कि पर्यटकों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि होगी। शनिवार को जोधपुर में आसमान साफ था और तेज धूप निकली, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि, दिन में हवा चलने से कुछ राहत मिली। गर्मी के कारण लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं और बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। जोधपुर के अलावा, देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में दोपहर में तेज धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है। जयपुर में अंधड़ और तेज बारिश के कारण कई गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गईं। आजमगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और हिमाचल प्रदेश में कल-परसों भारी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी मौसम संबंधी घटनाओं का पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। पर्यटन विभाग इस स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बना रहा है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। गर्मी के मौसम में पर्यटकों को राहत देने के लिए पार्क और फोर्ट में छायादार जगहों का निर्माण किया जा रहा है और पेयजल की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। उम्मीद है कि इन प्रयासों से पर्यटकों की संख्या में कुछ हद तक वृद्धि हो सकेगी। पर्यटकों को गर्मी से बचने के लिए सुबह और शाम के समय घूमने की सलाह दी जा रही है। साथ ही, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर, जोधपुर में गर्मी का प्रकोप पर्यटन उद्योग के लिए एक चुनौती बन गया है, लेकिन पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं





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