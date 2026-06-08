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जोधपुर आयुर्वेद विवि: प्रोफेसर के डिप्टी सीएम कार्यालय में प्रतिनियुक्ति से पीजी सीटों को खतरा

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जोधपुर आयुर्वेद विवि: प्रोफेसर के डिप्टी सीएम कार्यालय में प्रतिनियुक्ति से पीजी सीटों को खतरा
आयुर्वेद विश्वविद्यालयप्रतिनियुक्तिपीजी सीटें
📆08-06-2026 04:15:00
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डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के फिजियोलॉजी प्रोफेसर डॉ. राजेश शर्मा ढाई साल से डिप्टी सीएम कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिससे पीजी की तीन सीटें लगातार तीसरे साल प्रभावित होने का खतरा है। एनसीएआईएसएम निरीक्षण में उनका टीचर कोड होल्ड हो गया है।

जोधपुर के डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक गंभीर प्रशासनिक गतिरोध सामने आया है। विश्वविद्यालय के शारीरिक क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी) विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ.

राजेश शर्मा पिछले ढाई साल से जयपुर में उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। उप-मुख्यमंत्री के पास आयुष मंत्रालय का भी प्रभार है। इस लंबी अनुपस्थिति के कारण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंच रहा है। प्रोफेसर शर्मा की अनुपस्थिति के कारण विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) करने वाले विद्यार्थियों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नियमतः वे हर साल तीन रेजिडेंट डॉक्टर लेते हैं, लेकिन पिछले तीन वर्षों में विश्वविद्यालय को कुल 9 रेजिडेंट डॉक्टरों का नुकसान हो चुका है। योग्य गाइड न होने के कारण छात्रों को पीजी की पढ़ाई के लिए दूसरे संस्थानों का रुख करना पड़ रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि ढाई साल से जयपुर में सेवाएं देने के बावजूद उनका वेतन जोधपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ही दिया जा रहा है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NC आईएसएम) के निरीक्षण के दौरान प्रोफेसर शर्मा लगातार नदारद पाए गए। हर साल पीजी सीटों की अनुमति के लिए निरीक्षण किया जाता है। पिछले हफ्ते हुए निरीक्षण में जब टीम को प्रोफेसर शर्मा उपलब्ध नहीं मिले, तो आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनका 'शिक्षक कोड' होल्ड कर दिया। इस कार्रवाई के बाद विश्वविद्यालय को लगातार तीसरे साल भी पीजी की 3 सीटों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो.

गोविंद सहाय शुक्ल ने इस संबंध में सरकार को पत्र लिखकर डॉ. शर्मा को तुरंत वापस विश्वविद्यालय भेजने का आग्रह किया है। इसके अलावा, प्रोफेसर शर्मा के अकादमिक अनुभव को लेकर मिली शिकायतों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने त्रिस्तरीय जांच के बाद मामला जोधपुर संभागीय आयुक्त को सौंपने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है, जो फिलहाल लंबित है। कुलगुरु ने कहा कि प्रोफेसर शर्मा का टीचर कोड होल्ड होने से हर साल तीन पीजी सीटों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों के कारण शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह स्थिति विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है

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आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रतिनियुक्ति पीजी सीटें डिप्टी सीएम एनसीएआईएसएम

 

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