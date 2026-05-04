जोरहाट चुनाव परिणाम 2026: भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी आगे, कांग्रेस के गौरव गोगोई से कड़ी टक्कर

जोरहाट विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी नौ राउंड की मतगणना के बाद 13344 वोटों से आगे हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जोरहाट चुनाव परिणाम 2026: गुवाहाटी के बाद जोरहाट असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यह अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। जोरहाट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के हितेंद्र नाथ गोस्वामी के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, नौ राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के हितेंद्र नाथ 13344 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्हें 42230 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई को 28886 मत प्राप्त हुए हैं। जोरहाट सीट पर सात राउंड की गणना के बाद, भाजपा के हितेंद्र नाथ ने गौरव गोगोई को पीछे छोड़ते हुए 11100 वोटों की बढ़त बना ली है। छह राउंड की गिनती के बाद, जोरहाट सीट पर भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने 27903 वोट पाकर एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। वह 9285 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई 18618 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जोरहाट सीट पर दो राउंड की गिनती के बाद, भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी 1191 वोटों से आगे हैं, और कांग्रेस के गौरव गोगोई दूसरे स्थान पर हैं। इन दो राउंड में, भाजपा को 9023 वोट और कांग्रेस को 7832 वोट मिले हैं। शुरुआती रुझानों में, जोरहाट सीट पर गौरव गोगोई ने बढ़त बनाई थी। सोमवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। जोरहाट सहित राज्य की कुल 126 सीटों के परिणाम दोपहर तक स्पष्ट होने की उम्मीद है। गौरव गोगोई वर्तमान में कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष हैं और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र हैं। चुनाव परिणामों से पहले आए एग्जिट पोल में राज्य में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया था, और अब यह रुझान सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। जोरहाट विधानसभा क्षेत्र एक नज़र में: जोरहाट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी हैं। यह असम के 126 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह सीट सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है, और यहां कुल आबादी का 5.

81% हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से संबंधित है। इस क्षेत्र में कुल 1,48,280 मतदाता हैं, जिनमें 70,897 पुरुष और 77,382 महिला मतदाता शामिल हैं। जोरहाट में असम विधानसभा चुनाव के एकल चरण में 9 अप्रैल 2026 को मतदान संपन्न हुआ था, और आज, 4 मई को मतगणना हो रही है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में, भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी के राणा गोस्वामी को केवल 6,488 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। इससे पहले, 2016 के चुनाव में भी हितेंद्र गोस्वामी ने कांग्रेस के राणा गोस्वामी को 13638 मतों से हराकर भाजपा के लिए सीट बरकरार रखी थी। इस चुनाव में भाजपा की लगातार दो जीतें दर्शाती हैं कि पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कांग्रेस के लिए यह सीट वापस जीतना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उन्हें भाजपा के मजबूत उम्मीदवार और संगठनात्मक ढांचे का सामना करना पड़ेगा। जोरहाट की जनता का फैसला असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और यह राज्य की भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने में मदद करेगा। इस सीट पर कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण, अंतिम परिणाम तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, और सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं। जोरहाट की यह चुनावी लड़ाई असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी इस महत्वपूर्ण सीट पर अपना झंडा फहराती है और मतदाताओं का विश्वास जीतती है





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