जो रूट ने दिया गजब जवाब, कप्तान बेन स्टोक्स को बचा ले गए

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट टीम की कमान संभालेंगे।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट टीम की कमान संभालेंगे। नाइट क्लब विवाद और टीम कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में घिरे स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को टीम से बाहर किया गया है। रूट के सामने न सिर्फ ओवल टेस्ट में टीम को जीत दिलाने की चुनौती है बल्कि मैच से ठीक पहले मीडिया के तीखे और असहज करने वाले सवालों का सामना भी उन्हें ही करना पड़ा। स्टोक्स और एटकिंसन पर टीम अनुशासन तोड़ने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, एक रग्बी खिलाड़ी के साथ एटकिंसन की हुई हाथापाई की जांच भी चल रही है। इंग्लैंड टीम के लिए अनुशासन का यह मुद्दा नया नहीं है। एशेज सीरीज की करारी हार के बाद से ही खिलाड़ियों के देर रात तक जागने और कसीनो जाने की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए कर्फ्यू जैसे कड़े नियम लागू किए गए थे। हाल ही में सीमित ओवरों के कप्तान हैरी ब्रुक भी न्यूजीलैंड दौरे पर एक बाउंसर के साथ विवाद में उलझ गए थे जिससे टीम की छवि पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रूट से टीम के भीतर ड्रिंकिंग कल्चर और शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की संभावना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। रूट ने टीम का बचाव करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि शराब पर पूरी तरह बैन लगाना सही रास्ता है। हमारी टीम में ऐसा कोई ड्रिंकिंग कल्चर नहीं है। हां, कुछ ऐसे मौके जरूर आए हैं जहां हमसे गलतियां हुईं और हमने खुद को निराश किया। हमें इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा और सीख लेनी होगी। लेकिन जब आप किसी लक्ष्य के लिए लंबे समय तक मेहनत करते हैं तो टीम के साथ उसका जश्न मनाने के मौके भी मिलने चाहिए।' अनुभवी बल्लेबाज ने ड्रेसिंग रूम के माहौल का जिक्र करते हुए आगे कहा कि टीम के सभी खिलाड़ी शराब नहीं पीते हैं लेकिन साथ बैठकर जीत की खुशियां मनाना यादें संजोने जैसा है। उन्होंने अपने बयान में जोड़ा, 'हमारी टीम में हर कोई ड्रिंकिंग नहीं करता लेकिन हमें एक साथ आकर जीत की खुशियां बांटने का मौका मिलना चाहिए। मेरे करियर की कुछ सबसे खूबसूरत यादें मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बिताए गए उन्हीं पलों से जुड़ी हैं। यह सब सही समय और सही जगह के चुनाव पर निर्भर करता है। जीत के बाद मौज-मस्ती करना अच्छा है लेकिन आपको यह समझना होगा कि इसके लिए सही वक्त कौन सा है.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट टीम की कमान संभालेंगे। नाइट क्लब विवाद और टीम कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में घिरे स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को टीम से बाहर किया गया है। रूट के सामने न सिर्फ ओवल टेस्ट में टीम को जीत दिलाने की चुनौती है बल्कि मैच से ठीक पहले मीडिया के तीखे और असहज करने वाले सवालों का सामना भी उन्हें ही करना पड़ा। स्टोक्स और एटकिंसन पर टीम अनुशासन तोड़ने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, एक रग्बी खिलाड़ी के साथ एटकिंसन की हुई हाथापाई की जांच भी चल रही है। इंग्लैंड टीम के लिए अनुशासन का यह मुद्दा नया नहीं है। एशेज सीरीज की करारी हार के बाद से ही खिलाड़ियों के देर रात तक जागने और कसीनो जाने की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए कर्फ्यू जैसे कड़े नियम लागू किए गए थे। हाल ही में सीमित ओवरों के कप्तान हैरी ब्रुक भी न्यूजीलैंड दौरे पर एक बाउंसर के साथ विवाद में उलझ गए थे जिससे टीम की छवि पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रूट से टीम के भीतर ड्रिंकिंग कल्चर और शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की संभावना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। रूट ने टीम का बचाव करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि शराब पर पूरी तरह बैन लगाना सही रास्ता है। हमारी टीम में ऐसा कोई ड्रिंकिंग कल्चर नहीं है। हां, कुछ ऐसे मौके जरूर आए हैं जहां हमसे गलतियां हुईं और हमने खुद को निराश किया। हमें इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा और सीख लेनी होगी। लेकिन जब आप किसी लक्ष्य के लिए लंबे समय तक मेहनत करते हैं तो टीम के साथ उसका जश्न मनाने के मौके भी मिलने चाहिए।' अनुभवी बल्लेबाज ने ड्रेसिंग रूम के माहौल का जिक्र करते हुए आगे कहा कि टीम के सभी खिलाड़ी शराब नहीं पीते हैं लेकिन साथ बैठकर जीत की खुशियां मनाना यादें संजोने जैसा है। उन्होंने अपने बयान में जोड़ा, 'हमारी टीम में हर कोई ड्रिंकिंग नहीं करता लेकिन हमें एक साथ आकर जीत की खुशियां बांटने का मौका मिलना चाहिए। मेरे करियर की कुछ सबसे खूबसूरत यादें मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बिताए गए उन्हीं पलों से जुड़ी हैं। यह सब सही समय और सही जगह के चुनाव पर निर्भर करता है। जीत के बाद मौज-मस्ती करना अच्छा है लेकिन आपको यह समझना होगा कि इसके लिए सही वक्त कौन सा है





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