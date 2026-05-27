जौ का ठंडा शरबत: गर्मी में कोल्ड ड्रिंक को भूल जाइए, ये देगा अंदरूनी ठंडक

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बाजार की कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय जौ का पारंपरिक शरबत सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह तुरंत एनर्जी देता है और पेट को ठंडक पहुंचाता है।

गर्मियों का मौसम आते ही उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े शरीर से पानी और एनर्जी दोनों निचोड़ लेते हैं। ऐसे में बाजार में मिलने वाली महंगी कोल्ड ड्रिंक्स तुरंत राहत देती नजर आती हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल और अत्यधिक शुगर शरीर को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके विपरीत, हमारे पुरखों का देसी नुस्खा - जौ का शरबत - सदियों से इस भीषण गर्मी में शरीर को अंदर से ठंडा रखने और तुरंत एनर्जी देने का काम करता आया है। यह पारंपरिक पेय न सिर्फ रिफ्रेशिंग है बल्कि सेहत का खजाना भी है, जो पेट की गर्मी और डिहाइड्रेशन को मिनटों में दूर कर देता है। इसकी खासियत यह है कि यह शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है और लू लगने के खतरे को कम करता है। इसलिए, अगर आप गर्मी से परेशान हैं और कोल्ड ड्रिंक्स के साइड इफेक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो जौ का यह शरबत आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाना बेहद आसान है और इसकी सामग्रियां आमतौर पर हर घर में उपलब्ध होती हैं। हम यहां आपको इसकी पूरी रेसिपी और फायदों के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा, यह शरबत पाचन को भी बेहतर बनाता है और शरीर को आवश्यक खनिज और विटामिन प्रदान करता है। इसे पीने के बाद आप तुरंत तरोताजा महसूस करेंगे और गर्मी का असर कम होगा। इस गर्मी में अपनी डाइट में जौ के शरबत को शामिल करना एक स्मार्ट और हेल्दी विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाहर काम करते हैं या धूप में निकलते हैं। इसकी तैयारी के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहे हैं, ताकि आप घर पर ही इस स्वादिष्ट और ठंडक देने वाले ड्रिंक का आनंद ले सकें। जौ का शरबत बनाने की विधि काफी सरल है। सबसे पहले आपको जौ और चने को भूनना होगा। एक पैन लें और उसमें आधा कप जौ और आधा कप चना डालकर मीडियम आंच पर हल्का भूरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि जलें नहीं, वरना स्वाद कड़वा हो जाएगा। भूनने के बाद इसे ठंडा होने दें। फिर इस मिश्रण को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें। पीसने के बाद इसे एक बाउल में निकाल लें। अब इस मिश्रण में एक गिलास ठंडा पानी डालें और चम्मच से अच्छी तरह घोलें ताकि कोई गांठ न रहे। इसके बाद इसमें तीन गिलास और पानी मिलाएं और फिर घोलें। अब इसमें आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफेद नमक, एक चम्मच भुना जीरा पाउडर और दो नींबू का रस डालें। सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं और स्वाद के अनुसार नमक-नींबू का समायोजन करें। अगर आप चाहें तो इसमें एक चम्मच बारीक कटा प्याज भी डाल सकते हैं, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है। इसके बाद शरबत को छलनी से छान लें ताकि मोटे कण निकल जाएं। शरबत को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें या आप चाहें तो इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर भी पी सकते हैं। यह शरबत तैयार है और इसे आप पूरे दिन में कभी भी पी सकते हैं। इसे बनाने में सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं और यह लगभग 4-5 गिलास के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा दिन तक स्टोर न करें, बेहतर होगा कि एक दिन के भीतर ही पी लें। इसके अलावा, आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां या बर्फ भी डाल सकते हैं, जो इसकी ठंडक बढ़ाएंगी। यह शरबत न सिर्फ गर्मी से राहत देता है बल्कि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। जौ का शरबत क्यों है सबसे बेहतरीन?

इसके कई फायदे हैं जो इसे कोल्ड ड्रिंक्स से अलग बनाते हैं। पहला, यह शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। जौ में मौजूद फाइबर और पोषक तत्व पेट को ठंडक प्रदान करते हैं और एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचाते हैं। दूसरा, यह डिहाइड्रेशन का बेहतरीन इलाज है। गर्मी में पसीने से जितना पानी और नमक बाहर निकलता है, इसे पीने से वह तुरंत भर जाता है। काला नमक और नींबू का रस ऐसे तत्व हैं जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरा, यह तुरंत एनर्जी देता है। भुने हुए चने और जौ में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत में इस शरबत को गर्मियों का सुपरफूड माना जाता है। चौथा, यह पाचन के लिए भी फायदेमंद है। जौ में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर रखता है। पांचवां, यह बनाने में किफायती है। बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स की तुलना में यह बहुत सस्ता पड़ता है और इसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर या प्रिजर्वेटिव नहीं होते। इसलिए, अगर आप गर्मी में हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स के नुकसान से बचना चाहते हैं, तो जौ का यह शरबत आपकी रोजमर्रा की डायट का हिस्सा होना चाहिए। इसे पीने के बाद आप महसूस करेंगे कि गर्मी में भी आप तरोताजा और एनर्जेटिक हैं





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