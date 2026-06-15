ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रोशन आनंद को जमानत, भाई के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को जमानत मिल गई है, जिससे वे अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे। प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध मौत हुई है।

ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को जमानत मिल गई है, जिसके बाद वह आज सहरसा जाकर अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पटना स्थित इस कोचिंग संस्थान के संचालक को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि प्रिंस की संदिग्ध मौत के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में है। परिवार और समर्थकों के लिए यह खबर राहत भरी है, और अब रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में भाग ले सकेंगे। प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि प्रिंस की मौत सामान्य नहीं लगती और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बीच प्रिंस के शव की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें शरीर पर चोट के निशान दिखाई देने का दावा किया गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मौत को लेकर रहस्य और गहरा गया है। परिजनों ने पुलिस से इस मामले की गहन जांच की मांग की है, और उन्हें संदेह है कि प्रिंस की हत्या की गई हो सकती है। रोशन आनंद की जमानत मिलने के बाद अब वे इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ सकेंगे और अपने भाई की मौत के सच का पता लगाने में मदद कर सकेंगे। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। परिवार के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने भी न्याय की मांग की है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रिंस की मौत के असली कारणों को जानने के लिए उत्सुक हैं। रोशन आनंद के वकील ने बताया कि उन्हें नियमित जमानत मिल गई है और वे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। फिलहाल, परिवार का ध्यान अंतिम संस्कार की रस्मों पर है, और वे इस कठिन समय में एकजुट होकर खड़े हैं। इस घटना ने स्थानीय राजनीति और समाज में भी हलचल मचा दी है, और कई संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उम्मीद है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी.

ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को जमानत मिल गई है, जिसके बाद वह आज सहरसा जाकर अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पटना स्थित इस कोचिंग संस्थान के संचालक को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि प्रिंस की संदिग्ध मौत के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में है। परिवार और समर्थकों के लिए यह खबर राहत भरी है, और अब रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में भाग ले सकेंगे। प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि प्रिंस की मौत सामान्य नहीं लगती और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बीच प्रिंस के शव की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें शरीर पर चोट के निशान दिखाई देने का दावा किया गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मौत को लेकर रहस्य और गहरा गया है। परिजनों ने पुलिस से इस मामले की गहन जांच की मांग की है, और उन्हें संदेह है कि प्रिंस की हत्या की गई हो सकती है। रोशन आनंद की जमानत मिलने के बाद अब वे इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ सकेंगे और अपने भाई की मौत के सच का पता लगाने में मदद कर सकेंगे। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। परिवार के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने भी न्याय की मांग की है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रिंस की मौत के असली कारणों को जानने के लिए उत्सुक हैं। रोशन आनंद के वकील ने बताया कि उन्हें नियमित जमानत मिल गई है और वे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। फिलहाल, परिवार का ध्यान अंतिम संस्कार की रस्मों पर है, और वे इस कठिन समय में एकजुट होकर खड़े हैं। इस घटना ने स्थानीय राजनीति और समाज में भी हलचल मचा दी है, और कई संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उम्मीद है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी





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