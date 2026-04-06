ज्योति मौर्या का तलाक अंतिम चरण में, पति आलोक से अब साथ रहना नामुमकिन

पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या ने पति आलोक मौर्या के साथ समझौते की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि उनका तलाक अंतिम चरण में है और दो महीने के अंदर हो जाएगा। दोनों के बीच विवाद के बाद से मामला सोशल मीडिया और अदालतों में चल रहा है। आलोक पुरुष आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं।

ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का विवाद एक बार फिर चर्चा में है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या ने कहा है कि उनका तलाक अंतिम चरण में है और दो महीने के अंदर हो जाएगा। उन्होंने पति आलोक के साथ समझौते की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है। ज्योति फिलहाल गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन के पद पर तैनात हैं, जबकि आलोक प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत हैं।\ विवाद की शुरुआत तब हुई जब आलोक ने ज्योति पर गंभीर आरोप लगाए और दोनों के बीच

मुकदमे दर्ज हुए। वर्तमान में मामले जिला अदालत प्रयागराज और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं। आलोक लगातार पुरुष आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने विभिन्न सरकारी अधिकारियों से मुलाकात भी की है। ज्योति मौर्या ने बताया कि उनके ससुराल वालों से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आलोक की वजह से उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ीं। उन्होंने कहा कि आलोक के साथ रहना अब मुमकिन नहीं है और तलाक की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।\इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं, जहां ज्योति मौर्या के समर्थन और विरोध में कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। आलोक मौर्या ने इस दौरान पुरुषों के अधिकारों की बात भी उठाई। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वे लोक सेवा आयोग के कार्यालय के पास नजर आए। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक डायलॉग भी खूब वायरल हुआ- 'ठुकरा कर मेरा प्यार, अब मेरा इंतकाम देखोगी।' ज्योति और आलोक की शादी 2010 में हुई थी, और 2015 में ज्योति पीसीएस अधिकारी बनीं। दोनों की बेटियां ज्योति के साथ ही रह रही हैं। आलोक ने ज्योति से गुजारा भत्ता की मांग की है, जिस पर ज्योति ने कहा कि वे कोर्ट में जवाब देंगी। ज्योति ने बताया कि उनके पति ने तलाक के एवज में 50 लाख रुपये की मांग की थी





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