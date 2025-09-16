ज्वाला गुट्टा ने 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया, सुरक्षित रूप से भेजा चेन्नई के बच्चों तक

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने 30 लीटर से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क दान किया है। उन्होंने अमृतम फाउंडेशन के ज़रिए इसे चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन तक पहुंचाया।

भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा अपने आक्रामक ड्रॉप शॉट्स और फोर फोरहेंड सर्विस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसी सर्विस् की जिसकी चर्चा चारों ओर है! उन्होंने करीब 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया है। उनके एक्टर-डायरेक्टर पति विष्णु विशाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने यह दान अमृतम फाउंडेशन के जरिए किया, जो माओं से स्तन दूध इकट्ठा करके उसे जरूरतमंद नवजातों तक पहुंचाने का काम करता है। यह दूध आगे चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड

हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन को भेजा गया। भारत में पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय से ब्रेस्ट मिल्क बैंक अपना काम कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर इससे फायदा क्या है और कैसे ये जरूरतमंद शिशुओं तक पहुंचता है। जब किसी स्वस्थ मां के शरीर में अपने बच्चे के लिए पर्याप्त दूध बनता है और उसके साथ-साथ अतिरिक्त दूध भी उत्पन्न होता है, तो वह इस अतिरिक्त दूध को ह्यूमन मिल्क बैंक में दान कर सकती है। वहां इस दूध को टेस्ट और पाश्चुराइज करके समय से पहले जन्मे या बीमार बच्चों को दिया जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनकी माताएं दूध नहीं पिला पा रही होतीं। तभी तो इसे लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना कहा जाता है! लिक्विड गोल्ड समय से पहले जन्मे और बीमार नवजात बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए दिया गया है। इसमें शिशु के लिए आवश्यक हर पोषक तत्व, एंटीबॉडी, और एंजाइम होते हैं। मां के दूध में जीवाणुनाशक तत्व होते हैं, जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, और सबसे प्यारी बात यह है कि मां एक दिन में औसतन 25-30 मिलीलीटर अतिरिक्त दूध दान कर सकती है, जो एक शिशु की जरूरतों को पूरा कर सकता है। आखिर पूरा प्रोसेस क्या है? दान किए गए दूध को पाश्चुराइज किया जाता है और फ्रीजर में 3 से 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक बहुत जरूरी बात, दात्री मां का पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है। मां पूरी तरह से स्वस्थ होनी चाहिए और उसे एचआईवी या हेपेटाइटिस जैसी कोई गंभीर बीमारी या संक्रमण न नहीं होना चाहिए। दान के पहले मेडिकल स्क्रीनिंग जरूरी होती है। कुछ देशों में स्तन दूध की ऑनलाइन बिक्री भी होती है, लेकिन भारत में यह पूरी तरह मुफ्त और मानवता आधारित सेवा है, ठीक वैसे जैसे ज्वाला गुट्टा ने किया! ज्वाला ने अप्रैल माह में बेटी को जन्म दिया। तभी से ये क्रम चालू है। 17 अगस्त को ही उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि उनका दूध सिर्फ उनकी बच्ची के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी मददगार है जो जीवन की जंग लड़ रहे हैं—वो बच्चे जो समय से पहले जन्म लेते हैं और बीमार होते हैं। डोनर मिल्क जिंदगी बदल सकता है। अपनी इस पोस्ट के साथ कुछ तस्वीरें साझा की थीं जिसमें दूध के 70 पैकेट के साथ वो बैठी हुई दिखी थीं। दरअसल, इस पहल का उद्देश्य है लोगों को दूध दान के बारे में जागरूक करना और दूसरी माताओं को प्रेरित करना है कि वे भी इस मानवीय काम में हिस्सा लें। दूध दान की परंपरा कोई नई नहीं है। भारत में धात्री मां या दूध माता का जिक्र सदियों पुरानी कहानियों में मिलता है। पुराने समय में जब किसी महिला को दूध नहीं आता था या वह बच्चा खो देती थी, तो दूसरी महिला अपने दूध से उस शिशु को पालती थी। यह एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था। वैज्ञानिक रूप से, पहला आधिकारिक ह्यूमन मिल्क बैंक 1909 में वियना में स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला दूध बैंक 1989 में सायन हॉस्पिटल, मुंबई में शुरू किया गया। आज देश भर में दर्जनों दूध बैंक हैं, जो समय से पूर्व जन्मे और बीमार शिशुओं को जीवन दान देते हैं। इस तरह का दान सिर्फ एक व्यक्तिगत जनहित का काम नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि स्तन दूध सिर्फ एक मां के बच्चे के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंद नवजातों के लिए वरदान है। प्रीमेच्योर बच्चों के लिए मां का दूध जान बचाता है क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं और बाहरी संक्रमणों का खतरा ज्यादा होता है। गुट्टा ने एक अद्भुत मानवता की मिसाल पेश की है। वे एक जानी-मानी शख्सियत हैं जिनके इस कदम ने कइयों को इस अति महत्वपूर्ण दान की महत्ता समझाई है। इस दान ने समझाया है कि शब्दों में ममता नहीं बांधी जा सकती, लेकिन कभी-कभी कुछ बूंदें एक जिंदगी को नया सवेरा दे सकती हैं





News Nation / 🏆 15. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

ज्वाला गुट्टा ब्रेस्ट मिल्क दान चेन्नई ध्येय मानवता

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

फरीदाबाद ITI में दाखिले का आखिरी मौका, 30 सितंबर तक करें आवेदनफरीदाबाद के सरकारी आईटीआई संस्थानों में दाखिले का एक और मौका मिल रहा है। दसवीं और बारहवीं पास छात्र 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक 75 सीटें ही भरी हैं। मेरिट सूची में नाम आने के बाद भी दाखिला नहीं पाने वाले छात्र दोबारा आवेदन करें। 1 सितंबर से नया सत्र शुरू हो गया है और 10 अक्टूबर तक डेटा अपडेट किया...

और पढो »

ஆவணி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 15ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

और पढो »

30 के बाद महिलाएं जरूर खाएं ये 6 फूड्स, हड्डियों से लेकर स्किन तक रहेगी हेल्दी30 की उम्र की महिलाओं के लिए 6 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, हड्डियां मजबूत रखते हैं और त्वचा को चमकदार बनाए रखते हैं. चलिए जानते हैं इन फूड्स के बारे में.

और पढो »

Falsa Fruit Benefits: ఈ పండు తింటే 30 రోజుల్లో షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది..ఎందుకంటే?Falsa Fruit Good For Diabetics: మనలో చాలా మంది మధుమేహంతో బాధపడుతున్న వారు ఉన్నారు. షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు పండ్లను తిన్నా వారి రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ భారీగా పెరిగిపోతాయి. దీంతో చాలా మంది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు పండ్లు తినేందుకు చాలా ఆలోచిస్తారు.

और पढो »

छत्तीसगढ़ में निरीक्षक और उपनिरीक्षक समेत 30 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, आदेश जारीChhattisgarh News: छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय पर 30 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है. तबादला सूची में निरीक्षक और उपनिरीक्षक शामिल हैं.

और पढो »

97 किलो की डेंटिस्ट ने 6 महीने में घटाया 30Kg वजन, बस खाना छोड़ी ये 1 चीजइंफ्लुएंसर ने 6 महीने तक शुगर को अपनी डाइट से बाहर रखा, उसकी मदद से वो 30 किलो वजन घटाने में कामयाब हुईं.

और पढो »