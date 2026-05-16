झज्जर में खूनी गैंगवॉर: रोहित गोदारा गैंग ने युवक की 30 गोलियां मारकर की बेरहमी से हत्या

हरियाणा के झज्जर जिले में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने बदले की आग में हितेश उर्फ गोलू नामक युवक की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी, जिसका खौफनाक वीडियो सामने आया है।

हरियाणा के झज्जर जिले में अपराध का एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया है जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। सुबाना (सुलाना) गांव के पास बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक की निर्मम हत्या कर दी, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मृतक की पहचान हितेश उर्फ गोलू के रूप में हुई है। इस वारदात में हमलावरों ने किसी भी तरह की संकोच या डर को दरकिनार करते हुए हितेश पर लगभग 30 गोलियां बरसाईं। यह हमला इतना सुनियोजित और भीषण था कि पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिला। झज्जर का यह इलाका पिछले कुछ समय से गैंगवॉर की चपेट में है, लेकिन इस तरह की क्रूरता ने प्रशासन और आम जनता के बीच असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आपराधिक गिरोह अब कानून का खौफ पूरी तरह खो चुके हैं और सरेआम मौत का तांडव मचा रहे हैं। इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो इस हत्याकांड की वीभत्सता को बयां करता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हितेश एक सफेद रंग की कार में सवार था। जैसे ही वह अपनी कार स्टार्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार आती है और जानबूझकर उसकी कार का रास्ता रोक देती है। शूटरों ने बड़ी चतुराई से ब्रेक मारकर सफेद कार के ठीक आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, जिससे हितेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके तुरंत बाद, हमलावरों की कार से चार हथियारबंद शूटर बाहर निकलते हैं। ये हमलावर पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने बिना समय गंवाए सफेद कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खौफनाक बात यह थी कि केवल गोलियां चलाना ही उनका मकसद नहीं था, बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि लक्ष्य जीवित न बचे। फायरिंग के बाद शूटर एक बार अपनी गाड़ी से आगे बढ़े, फिर रुके और दोबारा उतरकर शव की जांच करने के लिए फायरिंग की, जो उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। वारदात को अंजाम देने के बाद इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए गैंग ने इस कत्ल का कारण स्पष्ट किया है। पोस्ट में दावा किया गया कि यह हत्या बदले की भावना से की गई है। रोहित गोदारा गैंग के अनुसार, हितेश उर्फ गोलू ने उनके साथी प्रदीप और उसके भाई (फौजी) पर हमला किया था और उन्हें गोली मारी थी, जिसमें हितेश की मुख्य भूमिका थी। इसी पुराने विवाद और प्रतिशोध की आग में जल रहे गैंग ने हितेश को अपना निशाना बनाया। सोशल मीडिया पोस्ट में केवल जिम्मेदारी ही नहीं ली गई, बल्कि अन्य दुश्मनों को खुली चेतावनी भी दी गई है। गैंगस्टर ने लिखा है कि यह तो बस शुरुआत है और आने वाले समय में अन्य दुश्मनों का नंबर भी आएगा। उन्होंने धमकी दी है कि अगली बार 30 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गोलियां चलाई जाएंगी। इस तरह की धमकियों ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस समय हरियाणा पुलिस और एसटीएफ (STF) पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर किए गए दावों को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया है और तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन इस बात की कोशिश कर रहा है कि जिन चार शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनकी पहचान जल्द से जल्द की जा सके। वहीं, रोहित गोदारा और उसके सहयोगियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में बढ़ते गैंगवॉर और सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही धमकियों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध ियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस घटना ने यह भी उजागर किया है कि कैसे विदेशी जमीन पर बैठे गैंगस्टर भारतीय युवाओं को मोहरा बनाकर यहां हिंसा फैला रहे हैं.

हरियाणा के झज्जर जिले में अपराध का एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया है जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। सुबाना (सुलाना) गांव के पास बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक की निर्मम हत्या कर दी, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मृतक की पहचान हितेश उर्फ गोलू के रूप में हुई है। इस वारदात में हमलावरों ने किसी भी तरह की संकोच या डर को दरकिनार करते हुए हितेश पर लगभग 30 गोलियां बरसाईं। यह हमला इतना सुनियोजित और भीषण था कि पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिला। झज्जर का यह इलाका पिछले कुछ समय से गैंगवॉर की चपेट में है, लेकिन इस तरह की क्रूरता ने प्रशासन और आम जनता के बीच असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आपराधिक गिरोह अब कानून का खौफ पूरी तरह खो चुके हैं और सरेआम मौत का तांडव मचा रहे हैं। इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो इस हत्याकांड की वीभत्सता को बयां करता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हितेश एक सफेद रंग की कार में सवार था। जैसे ही वह अपनी कार स्टार्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार आती है और जानबूझकर उसकी कार का रास्ता रोक देती है। शूटरों ने बड़ी चतुराई से ब्रेक मारकर सफेद कार के ठीक आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, जिससे हितेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके तुरंत बाद, हमलावरों की कार से चार हथियारबंद शूटर बाहर निकलते हैं। ये हमलावर पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने बिना समय गंवाए सफेद कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खौफनाक बात यह थी कि केवल गोलियां चलाना ही उनका मकसद नहीं था, बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि लक्ष्य जीवित न बचे। फायरिंग के बाद शूटर एक बार अपनी गाड़ी से आगे बढ़े, फिर रुके और दोबारा उतरकर शव की जांच करने के लिए फायरिंग की, जो उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। वारदात को अंजाम देने के बाद इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए गैंग ने इस कत्ल का कारण स्पष्ट किया है। पोस्ट में दावा किया गया कि यह हत्या बदले की भावना से की गई है। रोहित गोदारा गैंग के अनुसार, हितेश उर्फ गोलू ने उनके साथी प्रदीप और उसके भाई (फौजी) पर हमला किया था और उन्हें गोली मारी थी, जिसमें हितेश की मुख्य भूमिका थी। इसी पुराने विवाद और प्रतिशोध की आग में जल रहे गैंग ने हितेश को अपना निशाना बनाया। सोशल मीडिया पोस्ट में केवल जिम्मेदारी ही नहीं ली गई, बल्कि अन्य दुश्मनों को खुली चेतावनी भी दी गई है। गैंगस्टर ने लिखा है कि यह तो बस शुरुआत है और आने वाले समय में अन्य दुश्मनों का नंबर भी आएगा। उन्होंने धमकी दी है कि अगली बार 30 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गोलियां चलाई जाएंगी। इस तरह की धमकियों ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस समय हरियाणा पुलिस और एसटीएफ (STF) पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर किए गए दावों को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया है और तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन इस बात की कोशिश कर रहा है कि जिन चार शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनकी पहचान जल्द से जल्द की जा सके। वहीं, रोहित गोदारा और उसके सहयोगियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में बढ़ते गैंगवॉर और सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही धमकियों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस घटना ने यह भी उजागर किया है कि कैसे विदेशी जमीन पर बैठे गैंगस्टर भारतीय युवाओं को मोहरा बनाकर यहां हिंसा फैला रहे हैं





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