झांसी में सड़क दुर्घटना: बाइक ट्रक से टकराई, युवक की मौत, पत्नी गंभीर

झांसी में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह दुर्घटना पूंछ थाना क्षेत्र में हुई जब उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई।
झांसी जिले में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक युवक की जान चली गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह दुर्घटना पूंछ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर हुई। सुनील अहिरवार , जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, और उनकी पत्नी शिवकुमारी , एक शादी में वेटर के रूप में काम करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में सुनील को नींद की झपकी आ गई, जिसके कारण उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश, सुनील रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शिवकुमारी की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सुनील अहिरवार , जो मध्यप्रदेश के कुमर्रा गांव के रहने वाले थे, दो दिन पहले उरई में एक शादी में वेटर का काम करने गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले जाया था। काम खत्म होने के बाद, वे दोनों शुक्रवार शाम को घर वापस लौट रहे थे। जब वे पूंछ थाना क्षेत्र के बेरियल चुंगी के पास पहुंचे, तो सुनील को अचानक नींद आ गई और मोटरसाइकिल नियंत्रण खो बैठी। परिणामस्वरूप, मोटरसाइकिल सीधे सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और एंबुलेंस के माध्यम से दोनों घायल ों को मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया, जबकि शिवकुमारी को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुनील के चचेरे भाई कामेश अहिरवार ने बताया कि सुनील अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे और उनकी मौत से परिवार में गहरा शोक छा गया है। उनका 10 साल का एक बेटा विशाल है, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। परिवार अब आर्थिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट गया है। स्थानीय निवासियों ने इस दुर्घटना के लिए हाईवे किनारे स्थित एक वर्कशॉप के बाहर अवैध रूप से खड़े वाहनों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि वर्कशॉप के बाहर वाहनों को खड़ा करने से सड़क पर जगह कम हो जाती है, जिससे अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उनका कहना है कि ट्रक ड्राइवर अक्सर सड़क पर ही अपने वाहनों को खड़ा करके चले जाते हैं, जिससे अन्य वाहनों को निकलने में परेशानी होती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। पूंछ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा भरकर शव का पोस्टमॉर्टम करवाया है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक घरवालों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दुखद घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और हाईवे पर अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को जोर दिया है। अन्य खबरों में, जौनपुर में एक दूल्हे की हत्या उसके ही दुल्हन के भाई ने कर दी, क्योंकि वह उनकी प्रेम विवाह से नाराज था। गोरखपुर में तेज धूप ने लोगों को परेशान किया, जबकि जयपुर में अंधड़ और तेज बारिश के कारण पेड़ के नीचे गाड़ियां दब गईं। आजमगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और हिमाचल में कल-परसों भारी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है.
झांसी जिले में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक युवक की जान चली गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह दुर्घटना पूंछ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर हुई। सुनील अहिरवार, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, और उनकी पत्नी शिवकुमारी, एक शादी में वेटर के रूप में काम करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में सुनील को नींद की झपकी आ गई, जिसके कारण उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश, सुनील रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शिवकुमारी की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सुनील अहिरवार, जो मध्यप्रदेश के कुमर्रा गांव के रहने वाले थे, दो दिन पहले उरई में एक शादी में वेटर का काम करने गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले जाया था। काम खत्म होने के बाद, वे दोनों शुक्रवार शाम को घर वापस लौट रहे थे। जब वे पूंछ थाना क्षेत्र के बेरियल चुंगी के पास पहुंचे, तो सुनील को अचानक नींद आ गई और मोटरसाइकिल नियंत्रण खो बैठी। परिणामस्वरूप, मोटरसाइकिल सीधे सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और एंबुलेंस के माध्यम से दोनों घायलों को मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया, जबकि शिवकुमारी को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुनील के चचेरे भाई कामेश अहिरवार ने बताया कि सुनील अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे और उनकी मौत से परिवार में गहरा शोक छा गया है। उनका 10 साल का एक बेटा विशाल है, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। परिवार अब आर्थिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट गया है। स्थानीय निवासियों ने इस दुर्घटना के लिए हाईवे किनारे स्थित एक वर्कशॉप के बाहर अवैध रूप से खड़े वाहनों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि वर्कशॉप के बाहर वाहनों को खड़ा करने से सड़क पर जगह कम हो जाती है, जिससे अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उनका कहना है कि ट्रक ड्राइवर अक्सर सड़क पर ही अपने वाहनों को खड़ा करके चले जाते हैं, जिससे अन्य वाहनों को निकलने में परेशानी होती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। पूंछ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा भरकर शव का पोस्टमॉर्टम करवाया है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक घरवालों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दुखद घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और हाईवे पर अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को जोर दिया है। अन्य खबरों में, जौनपुर में एक दूल्हे की हत्या उसके ही दुल्हन के भाई ने कर दी, क्योंकि वह उनकी प्रेम विवाह से नाराज था। गोरखपुर में तेज धूप ने लोगों को परेशान किया, जबकि जयपुर में अंधड़ और तेज बारिश के कारण पेड़ के नीचे गाड़ियां दब गईं। आजमगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और हिमाचल में कल-परसों भारी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है
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