झांसी में पिता ने इकलौते बेटे की हत्या कर आत्महत्या की, मां का हालत गंभीर

झांसी में एक पिता ने अपने 3 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी और फिर खुद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मां का हालत बेहद गंभीर है। वह अपने बेटे को तलाशते हुए रो-रोकर बेहोश हो जाती है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

झांसी में एक हृदयपीड़क घटना ने पूरे शहर को चौंकाने पर कर दिया है। 38 वर्षीय प्रेम सिंह रायकवार ने अपने इकलौते 3 साल के बेटे भरत की हत्या कर दी और फिर खुद फंदे से लटककर आत्म हत्या कर ली। यह घटना शुक्रवार (24 अप्रैल) की देर रात रक्सा थाना क्षेत्र के ढिमरपुरा गांव में हुई। घटना के बाद मां आशा का हालत बेहद गंभीर है। वह अपने बेटे को तलाशते हुए रो-रोकर बेहोश हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि बेटा मर चुका है, तो वह दर्द से चिल्लाती है कि अगर मारना ही था तो मुझे मार देता। मेरे कलेजे के टुकड़े को चाकू से क्यों काटा?

मैं तो सोची थी कि वह बाप के पास सोया है। शराब ने मेरा घर उजाड़ दिया। प्रेम सिंह शराब पीने का बहुत शौकीन था। शुक्रवार को वह पड़ोसी की शादी में गया था, जहां उसने बहुत शराब पी ली। लौटकर घर में पत्नी से झगड़ा करने लगा। नशे में वह अपने बेटे को उठाकर कमरे में ले गया और चाकू से गला काट दिया। इसके बाद खुद फंदे से लटक गया। मां आशा ने बताया कि वह रात 1 बजे घर आया था और शराब पीने का कारण पूछने पर झगड़ा करने लगा। तब उसने सास से मदद मांगी, लेकिन प्रेम सिंह कमरे में लेट गया। थोड़ी देर बाद वह बेटे को उठाकर ले गया। आशा ने सोचा कि वह पिता के पास सोया है, लेकिन बाद में जब वह जागी तो कमरे का गेट बंद था। खिड़की से अंदर देखी तो पति फंदे पर लटका था और बेटा खून से लथपथ पड़ा था। यह देखते ही आशा के होश उड़ गए। जेठानी रचना ने बताया कि वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी जब देर रात देवरानी आशा की आवाज सुनकर जागी। तब घटना का पता चला। वह भागते हुए खेत पर गई और अपने घरवालों को बुलाकर लाई। इसके बाद डायल 112 पर फोन लगाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी। सीओ सदर रामवीर सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया सामने आया कि पिता ने बेटे की हत्या की और फिर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसके कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। इस घटना ने परिवार को पूरी तरह से मिटा दिया है। शराब ने इस परिवार का घर उजाड़ दिया है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

हत्या आत्महत्या शराब परिवार झांसी

United States Latest News, United States Headlines