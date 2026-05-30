झामुमो ने SIR प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से सात बिंदुओं पर मांगी जानकारी

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष संशोधन प्रक्रिया (SIR) को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बीएलओ तैनाती, भाषा प्रशिक्षण और फार्म-6 सत्यापन जैसे मुद्दों पर जानकारी मांगी है। पार्टी का कहना है कि अन्य राज्यों में हुई त्रुटियां झारखंड में नहीं होनी चाहिए।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने राज्य में चल रही विशेष संशोधन प्रक्रिया ( SIR ) को लेकर चुनाव आयोग से सात बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर एसओपी जारी करने और बीएलओ की तैनाती से संबंधित विभिन्न मांगें उठाई हैं। झामुमो ने कहा है कि वह SIR प्रक्रिया में सक्रिय और रचनात्मक सहभागी बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता और स्पष्टता आवश्यक है। पार्टी ने मांग की है कि अन-मैप्ड मतदाताओं को हटाने से पहले कम से कम दो अलग-अलग दिनों और समय पर बीएलओ का भौतिक दौरा अनिवार्य हो। इसके अलावा, संथाल परगना के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संथाली-भाषी बीएलओ या सहायक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पार्टी ने फार्म-6 के माध्यम से जोड़े गए नए मतदाताओं की अलग सूची भी मांगी है, ताकि दल स्वतंत्र सत्यापन कर सके। झामुमो ने चुनाव आयोग से कई प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि क्या बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि अन-मैप्ड स्थिति मात्र से फार्म-7 की कार्यवाही नहीं की जाएगी?

यदि हां, तो उसकी प्रति प्रदान की जाए। साथ ही, किसी मतदाता को अन-मैप्ड से 'पता असत्यापनीय' श्रेणी में ले जाने से पहले बीएलओ को कितने दौरे करने होंगे, यह भी एसओपी में स्पष्ट हो। कोल्हान और दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल जैसे क्षेत्रों में सड़क संपर्क, भाषाई विविधता और आदिवासी सामाजिक संरचना के कारण बीएलओ का काम जटिल हो जाता है। पार्टी ने पूछा है कि क्या बीएलओ को इन विशेषताओं के लिए प्रशिक्षण दिया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों में बीएलओ किस भाषा में मतदाताओं से संवाद करेगा?

क्या संथाली-भाषी बीएलओ की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है? झामुमो ने अन्य राज्यों के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि फार्म-6 से जुड़े मतदाताओं का भौतिक सत्यापन अक्सर नहीं होता, जिससे वे अगले SIR में अन-मैप्ड होकर विलोपन के शिकार हो जाते हैं। पार्टी ने पूछा है कि फार्म-6 द्वारा पूर्व में जोड़े गए मतदाताओं के लिए अलग से भौतिक सत्यापन का प्रावधान है? क्या गरूड़/ईआरओ नेट प्रणाली में इनकी पहचान की जा सकती है?

यदि हां, तो जिलावार/भागवार संख्या पार्टी को उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, पार्टी ने मांग की है कि राजनीति दलों को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन से 30 दिन पहले भागवार आपत्ति-प्रस्तावित मतदाताओं की सूची दी जाए। झारखंड में अब तक 25 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन नहीं हुआ है और मैपिंग प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। झामुमो का कहना है कि उसकी मांगों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम न हटे





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