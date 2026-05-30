झारखंड में आकाशीय बिजली के दौर से पांच की मौत, 13 जिलों पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट

झारखंड के चार जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से पांच लोगों की जान चली गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 13 जिलों के लिए गरज के साथ भारी बारिश की ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी है।

झारखंड में आकाशीय बिजली के कहर में पांच लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटों में चार जिलों-रांची, धनबाद, बोकारो और गढ़वा में बिजली गिरने से एक लड़की और दो महिलाएं सहित कुल पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। रांची के इटकी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कुल्ली गांव में 12 वर्षीय लड़की अश्रिता बिजली गिरने से मारी गई, जबकि उसके माता-पिता घायल हुए। गढ़वा जिले के कंडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गराखुर्द गांव में 45 वर्षीय महिला और बानाजंघा गांव में 32 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई। धनबाद के राजगंज पुलिस थाना क्षेत्र के चुंगी गांव में 44 वर्षीय महिला और बोकारो के पिंडराजोरा पुलिस थाना क्षेत्र के बाबूडीह गांव में 21 वर्षीय युवक की जान चली गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार सुबह 8:30 बजे तक 13 जिलों-रांची, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा और अन्य-के लिए गरज के साथ भारी बारिश की ऑरेंज अलर्ट जारी की है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप नि देश क अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड में तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, जिसका कारण दो निम्न दबाव प्रणालियों का प्रभाव है। शुक्रवार को डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 34.

5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.2 डिग्री कम था। वहीं चाईबासा में 33.4 डिग्री और रांची में 27.8 डिग्री तापमान रहा। अगले चार दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग ने पाकिस्तान से ओडिशा तक ट्रफ लाइन सक्रिय होने और बारिश-आंधी की चेतावनी जारी करते हुए जिलों में पारा गिरने का भी संकेत दिया है





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