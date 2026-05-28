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झारखंड में चार नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, 1249 करोड़ की योजना

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झारखंड में चार नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, 1249 करोड़ की योजना
झारखंड मेडिकल कॉलेजपीपीपी मोडसदर अस्पताल अपग्रेड
📆28-05-2026 18:27:00
📰Dainik Jagran
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झारखंड के खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद जिलों में सदर अस्पतालों को अपग्रेड कर नए मेडिकल कॉलेज निर्मित किए जाएंगे। पीपीपी मोड पर संचालित होने वाले इस 1249 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार नीति को पहले ही मंजूरी दी है। इन कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों में वार्षिक दाखिला होगा और पूरी योजना 5 वर्ष में पूरी की जाएगी।

झारखंड के चार जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्मान तेजी से आगे बढ़ रहा है। खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद जिलों में स्थित सदर अस्पतालों को अपग्रेड कर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। यह प्रोजेट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित होगा और इसकी कुल लागत 1249 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार ने इस योजना को पहले ही स्वीकृत कर दिया है। प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और धनबाद तथा गिरिडीह के लिए टेंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे। खूंटी के सदर अस्पताल को वर्तमान 130 बेड सुविधाओं से बढ़ाकर 220 बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल में बदला जाएगा और यहाँ प्रतिवर्ष 50 एमबीबीएस सीटों पर दाखिले की व्यवस्था होगी। जामताड़ा के 100 बेड वाले सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा जहाँ सालाना 100 एमबीबीएस सीट उपलब्ध होंगे। योजना के अनुसार गिरिडीह और धनबाद के लिए भी समान प्रकार के अपग्रेड किए जाएंगे। पूरी योजना को 5 वर्षों में पूरा किया जाना योज्य है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहायता के साथ प्राइवेट पार्टनर की भागीदारी से यह प्रोजेट संचालित होगा। राज्य सरकार ने इस योजना को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए वैश्विक सलाहकार संस्थाओं का सहारा लिया है। खूंटी का प्रोजेट 4 वर्ष में पूरा होने का अनुमान है, जबकि गिरिडीह और अन्य जिलों की योजनाएं 5 वर्ष में कार्यान्वयन के लिए तैयार होंगी। इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं विश्वस्तरीय स्तर तक बढ़ेंगी और डॉक्टरों की कमी का समाधान भी होगा.

झारखंड के चार जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्मान तेजी से आगे बढ़ रहा है। खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद जिलों में स्थित सदर अस्पतालों को अपग्रेड कर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। यह प्रोजेट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित होगा और इसकी कुल लागत 1249 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार ने इस योजना को पहले ही स्वीकृत कर दिया है। प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और धनबाद तथा गिरिडीह के लिए टेंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे। खूंटी के सदर अस्पताल को वर्तमान 130 बेड सुविधाओं से बढ़ाकर 220 बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल में बदला जाएगा और यहाँ प्रतिवर्ष 50 एमबीबीएस सीटों पर दाखिले की व्यवस्था होगी। जामताड़ा के 100 बेड वाले सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा जहाँ सालाना 100 एमबीबीएस सीट उपलब्ध होंगे। योजना के अनुसार गिरिडीह और धनबाद के लिए भी समान प्रकार के अपग्रेड किए जाएंगे। पूरी योजना को 5 वर्षों में पूरा किया जाना योज्य है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहायता के साथ प्राइवेट पार्टनर की भागीदारी से यह प्रोजेट संचालित होगा। राज्य सरकार ने इस योजना को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए वैश्विक सलाहकार संस्थाओं का सहारा लिया है। खूंटी का प्रोजेट 4 वर्ष में पूरा होने का अनुमान है, जबकि गिरिडीह और अन्य जिलों की योजनाएं 5 वर्ष में कार्यान्वयन के लिए तैयार होंगी। इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं विश्वस्तरीय स्तर तक बढ़ेंगी और डॉक्टरों की कमी का समाधान भी होगा

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झारखंड मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड सदर अस्पताल अपग्रेड 1249 करोड़ योजना खूंटी जामताड़ा गिरिडीह धनबाद

 

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